  Orbán Viktor: Az egyetlen keresztény pártot akarták levadászni Semjén Zsolton keresztül
Orbán Viktor: Az egyetlen keresztény pártot akarták levadászni Semjén Zsolton keresztül

Orbán Viktor szerint a Zsolti bácsis ügy nem más, mint támadás a kereszténység ellen. A miniszterelnök a Heteknek adott interjúban azt mondta: nem véletlenül épp Semjén Zsoltot és a KDNP-t próbálják lejáratni, hiszen ez az egyetlen párt, amely következetesen képviseli a keresztény értékrendet.

2025. 10. 04. 14:06
Forrás: Orbán Viktor/Facebook
A Zsolti bácsis ügyben kérdés, miért éppen Semjén Zsoltot szemelték ki – tette fel a kérdést Orbán Viktor a Heteknek adott interjúban.

Mint a miniszterelnök fogalmazott, az általa vezetett KDNP azt mondja, van egy erős keresztény értékrendje, amit a párt mindig képvisel. Az egyetlen keresztény pártot akarták levadászni a kormányfő szerint Semjén Zsolton keresztül. 

Figyelni kell ezekre az aljas célú lejáratási próbálkozásokra a kereszténység ellen, ez a valódi probléma. Ez az igazi veszély

– fogalmazott Orbán Viktor.

 

Az állam és az egyház

A miniszterelnök elmondta: a jelen időben az állam és az egyház összefonódása még nagyobb problémához vezet, mint a történelemben. A liberális romlás magával rántja ugyanis az egyházakat. Ezek az egyházak így mind bajban vannak. Magyarországon különváltan dolgozik az egyház és a kormány, de vannak dolgok, amikben együttműködnek. A magyar alkotmány jól jelöli ki az állam és az egyház viszonyát szerinte. 

Ők csak arra adnak pénzt, amire kér az egyház. Ha kérnek, biztos szükségük van rá.

A kormányfő azt mondta: szemben egy baloldali miniszterelnökkel vagy kormánnyal, ő azt gondolja, hogy a vallási intézmények létezése önmagában is érték. Ezzel szerinte a baloldaliak nem értenek egyet, de szerinte ez szükséges Magyarország számára. Az alkotmány írja, hogy a kereszténység nélkül ma nem létezne Magyarország. Ez egy tapasztalat szerinte.

A hitviták addig jók, amíg erősítjük egymást

– tette hozzá.


