Lionel Messifoci vb 2026vb 2026argentin válogatottArgentína

Nincs több kérdés Lionel Messiről: Argentína kihirdette a vb-re utazó keretét

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Lionel Scaloni szövetségi kapitány kihirdette 26 fős keretét a labdarúgó-világbajnokságra. Ezzel hivatalosan is eldőlt, hogy Lionel Messi ott lesz a 2026-os viadalon, a címvédő Argentína csapatkapitánya pályafutása során hatodik alkalommal szerepelhet a sportág legnagyobb tornáján. A világbajnok klasszis újabb történelmi rekordot állíthat fel az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezendő tornán.

Magyar Nemzet
2026. 05. 29. 12:51
Megnyugodhatnak Argentínában: a legnagyobb sztár ott lesz a világbajnokságon Fotó: Luis Robayo Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A 2022-ben világbajnoki címet nyerő keretből összesen 17 játékos tér vissza, köztük Julián Álvarez és Lautaro Martínez is, akik ismét fontos szerepet játszhatnak a címvédésben.

A keretből ugyanakkor kimaradt több ismert játékos: nem kapott meghívót az Aston Villa támadója, Emi Buendía, valamint a Romát erősítő Paulo Dybala sem, akinek idényét sérülések nehezítették. A fiatal tehetségnek tartott Franco Mastantuono és a Benfica rasszizmus vádja miatt hírhedtté vált szélsője, Gianluca Prestianni szintén lemarad a tornáról.

Argentína a J csoportba került, ahol Algéria, Ausztria és Jordánia lesz az ellenfele. A dél-amerikai együttes Kansas Cityben kezdi meg szereplését, majd Dallasban folytatja a tornát.

Argentína kerete a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra:

  • Kapusok: Emiliano Martínez (Aston Villa – Anglia), Géronimo Rulli (Marseille – Franciaország), Juan Musso (Atlético Madrid – Spanyolország)
  • Védők: Cristian Romero (Tottenham – Anglia), Facundo Medina (Marseille – Franciaország), Gonzalo Montiel (River Plate), Leonardo Balerdi (Marseille – Franciaország), Lisandro Martínez (Manchester United – Anglia), Nahuel Molina (Atlético Madrid – Spanyolország), Nicolás Otamendi (Benfica – Portugália), Nicolás Tagliafico (Lyon – Franciaország)
  • Középpályások: Alexis Mac Allister (Liverpool – Anglia), Enzo Fernández (Chelsea – Anglia), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen – Németország), Giovani Lo Celso (Real Betis – Spanyolország), Leandro Paredes (River Plate), Rodrigo De Paul (Inter Miami – Egyesült Államok), Valentin Barco (Strasbourg – Franciaország)
  • Támadók: Giuliano Simeone (Atlético Madrid – Spanyolország), José Manuel López (Palmeiras – Brazília), Julián Álvarez (Atlético Madrid – Spanyolország), Lautaro Martínez (Internazionale – Olaszország), Lionel Messi (Inter Miami – Egyesült Államok), Nico Paz (Como – Olaszország), Nicolás González (Atlético Madrid – Spanyolország), Thiago Almada (Atlético Madrid – Spanyolország) 

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lázár Emese
idezojelekparlament

A méltóság próbája

Lázár Emese avatarja

A reflektorfény nem a magabiztos államférfiúra, hanem egy gyenge és esendő embertársunkra vetült: erények helyett jellembeli hibákra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu