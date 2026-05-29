Nincs több kérdés Lionel Messiről: Argentína kihirdette a vb-re utazó keretét

Lionel Scaloni szövetségi kapitány kihirdette 26 fős keretét a labdarúgó-világbajnokságra. Ezzel hivatalosan is eldőlt, hogy Lionel Messi ott lesz a 2026-os viadalon, a címvédő Argentína csapatkapitánya pályafutása során hatodik alkalommal szerepelhet a sportág legnagyobb tornáján. A világbajnok klasszis újabb történelmi rekordot állíthat fel az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezendő tornán.
A 2022-ben világbajnoki címet nyerő keretből összesen 17 játékos tér vissza, köztük Julián Álvarez és Lautaro Martínez is, akik ismét fontos szerepet játszhatnak a címvédésben.
A keretből ugyanakkor kimaradt több ismert játékos: nem kapott meghívót az Aston Villa támadója, Emi Buendía, valamint a Romát erősítő Paulo Dybala sem, akinek idényét sérülések nehezítették. A fiatal tehetségnek tartott Franco Mastantuono és a Benfica rasszizmus vádja miatt hírhedtté vált szélsője, Gianluca Prestianni szintén lemarad a tornáról.
Argentína a J csoportba került, ahol Algéria, Ausztria és Jordánia lesz az ellenfele. A dél-amerikai együttes Kansas Cityben kezdi meg szereplését, majd Dallasban folytatja a tornát.
Argentína kerete a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra:
Kapusok: Emiliano Martínez (Aston Villa – Anglia), Géronimo Rulli (Marseille – Franciaország), Juan Musso (Atlético Madrid – Spanyolország)
