Nincs több kérdés Lionel Messiről: Argentína kihirdette a vb-re utazó keretét

A 2022-ben világbajnoki címet nyerő keretből összesen 17 játékos tér vissza, köztük Julián Álvarez és Lautaro Martínez is, akik ismét fontos szerepet játszhatnak a címvédésben.

A keretből ugyanakkor kimaradt több ismert játékos: nem kapott meghívót az Aston Villa támadója, Emi Buendía, valamint a Romát erősítő Paulo Dybala sem, akinek idényét sérülések nehezítették. A fiatal tehetségnek tartott Franco Mastantuono és a Benfica rasszizmus vádja miatt hírhedtté vált szélsője, Gianluca Prestianni szintén lemarad a tornáról.

Argentína a J csoportba került, ahol Algéria, Ausztria és Jordánia lesz az ellenfele. A dél-amerikai együttes Kansas Cityben kezdi meg szereplését, majd Dallasban folytatja a tornát.