labdarúgásJuventusPSGBajnokok LigájaInterAC MilanArsenalandrea pirlo

Az olaszok BL-győztes legendája Kvaradonára fogad az Arsenal elleni döntőben

Már csak egy nap van hátra a Bajnokok Ligája döntőig, és egyre több korábbi klasszis labdarúgó szólal meg a végső győztessel kapcsolatban. A Milan és a Juventus kétszeres BL-győztes ikonja, a világbajnok Andrea Pirlo a Paris Saint-Germain csapatát picivel esélyesebbnek tartja a BL-trófea elhódítására, az egykori középpályás szerint a grúz Hvicsa Kvarachelia lehet a finálé nyerőembere. Pirlo az olasz labdarúgás problémáiról is beszélt, pontosabban arról, mi hiányzik az olaszoknak ahhoz, hogy újra versenyképesek legyenek Európában.

Magyar Nemzet
2026. 05. 29. 11:22
A BL-győztes Andrea Pirlo jellegzetes gólöröme a gyűrűcsók volt a Milan csapatában Fotó: PACO SERINELLI Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Ez a legszebb emlékem. Sokunknak ez volt az első ilyen élménye a Milanban. Új volt minden. Az érkezés a stadionba, egy döntő egy másik olasz csapat, a Juventus ellen. Előtte pedig ott volt az elődöntő az Inter elleni derbivel. Azok a meccsek felejthetetlenek voltak – emlékezett vissza Pirlo.

Új mentalitás kell az olasz fociban

Az olasz labdarúgás elég mélyen van az utóbbi időben, a nemzeti csapat sorozatban harmadszor maradt le a vb-ről. Mellette az olasz klubcsapatok sem nyertek túl sok trófeát mostanság, pláne nem Bajnokok Ligáját.

– Kicsi az esélye, hogy egy olasz klub újra BL-t nyerjen. Az utóbbi években az Inter közel járt hozzá, 2023-ban a Manchester City ellen volt esélye (1-0 lett a City-nek, a szerk.), tavaly a PSG ellen nem tudtak volna nyerni. Most sok nálunk erősebb csapat van Európában – fejtette ki Pirlo, aki azt is elmondta, mi hiányzik ahhoz, hogy az olasz foci újra versenyképesebb legyen.

– A tehetség, befektetés, elképzelések mellett új mentalitás is kellene, hogy másfajta futballt játsszunk. Ha megnézzük a döntőbe jutott csapatokat, támadó felfogásban játszanak, minőségi játékosaik vannak. És persze olyan befektetések állnak mögöttük, amelyeket mi már nem tudunk megtenni. Régen a legjobb játékosok Olaszországba jöttek, ma máshova mennek – ez a különbség – mondta el Andrea Pirlo, akinek fáj a szíve a sorozatban háromszor elbukott vb-részvétel miatt.

Andrea Pirlo az olasz válogatottal világbajnok lett 2006-ban
Andrea Pirlo az olasz válogatottal világbajnok lett 2006-ban Fotó: MICHAEL URBAN / AFP

– Szomorú vagyok. Fáj látni, hogy Olaszország háromszor egymás után nem jutott ki a vb-re. A gyerekeim szeretnék látni a válogatottat, én is. A világbajnokság egy olyan esemény, ami összehozza az embereket. Emlékszel, hol voltál, kikkel nézted. Három torna Olaszország nélkül – ez mindenkinek fáj – kesergett Pirlo, s hozzátette, hogy ösztönözni kéne a klubokat befektetésekre, de ez reformok nélkül nem megy. Végül megkérdezték Pirlót, ha ma futballozna, még mindig a Serie A-ban játszana?

– Ebben a helyzetben, mivel az olasz bajnokság már nem tartozik a csúcson lévők közé, biztosan a Premier League-ben játszanék – zárta gondolatait Pirlo.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lázár Emese
idezojelekparlament

A méltóság próbája

Lázár Emese avatarja

A reflektorfény nem a magabiztos államférfiúra, hanem egy gyenge és esendő embertársunkra vetült: erények helyett jellembeli hibákra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.