Az olaszok BL-győztes legendája Kvaradonára fogad az Arsenal elleni döntőben

– Ez a legszebb emlékem. Sokunknak ez volt az első ilyen élménye a Milanban. Új volt minden. Az érkezés a stadionba, egy döntő egy másik olasz csapat, a Juventus ellen. Előtte pedig ott volt az elődöntő az Inter elleni derbivel. Azok a meccsek felejthetetlenek voltak – emlékezett vissza Pirlo.

Új mentalitás kell az olasz fociban

Az olasz labdarúgás elég mélyen van az utóbbi időben, a nemzeti csapat sorozatban harmadszor maradt le a vb-ről. Mellette az olasz klubcsapatok sem nyertek túl sok trófeát mostanság, pláne nem Bajnokok Ligáját.

– Kicsi az esélye, hogy egy olasz klub újra BL-t nyerjen. Az utóbbi években az Inter közel járt hozzá, 2023-ban a Manchester City ellen volt esélye (1-0 lett a City-nek, a szerk.), tavaly a PSG ellen nem tudtak volna nyerni. Most sok nálunk erősebb csapat van Európában – fejtette ki Pirlo, aki azt is elmondta, mi hiányzik ahhoz, hogy az olasz foci újra versenyképesebb legyen.

– A tehetség, befektetés, elképzelések mellett új mentalitás is kellene, hogy másfajta futballt játsszunk. Ha megnézzük a döntőbe jutott csapatokat, támadó felfogásban játszanak, minőségi játékosaik vannak. És persze olyan befektetések állnak mögöttük, amelyeket mi már nem tudunk megtenni. Régen a legjobb játékosok Olaszországba jöttek, ma máshova mennek – ez a különbség – mondta el Andrea Pirlo, akinek fáj a szíve a sorozatban háromszor elbukott vb-részvétel miatt.

Andrea Pirlo az olasz válogatottal világbajnok lett 2006-ban Fotó: MICHAEL URBAN / AFP

– Szomorú vagyok. Fáj látni, hogy Olaszország háromszor egymás után nem jutott ki a vb-re. A gyerekeim szeretnék látni a válogatottat, én is. A világbajnokság egy olyan esemény, ami összehozza az embereket. Emlékszel, hol voltál, kikkel nézted. Három torna Olaszország nélkül – ez mindenkinek fáj – kesergett Pirlo, s hozzátette, hogy ösztönözni kéne a klubokat befektetésekre, de ez reformok nélkül nem megy. Végül megkérdezték Pirlót, ha ma futballozna, még mindig a Serie A-ban játszana?