A DeGross házaspár korábban nevelőszülőként dolgozott Washington államban, azonban 2022-ben nem hosszabbították meg engedélyüket. Ennek oka egy olyan szabály volt, amely kötelezi a nevelőszülőket arra, hogy a gyermekek által választott névmásokat használják. A házaspár vallási meggyőződésére hivatkozva ezt nem tudta elfogadni, ezért 2024-ben – vallási diszkriminációra hivatkozva – pert indítottak. Bár később lehetőséget kaptak az újbóli jelentkezésre, az új eljárás végén a hatóságok nem adtak számukra teljes körű engedélyt. A kereset szerint csak abban az esetben fogadhatnának öt évnél idősebb gyermekeket, ha elfogadják az állami előírásokat.
Genderőrület Amerikában: kereszttűzben a nevelőszülők, akik nemet mondtak
Egy bírósági döntés értelmében folytatódhat az a washingtoni per, amelyben egy házaspár támadja az állam vitatott szabályozását a gyermekek nemi identitásával kapcsolatban. A jogi vita középpontjában az áll, hogy kötelezheti-e a hatóság a szülőket saját világnézetük feladására az engedélyük megújításáért cserébe.
A bíróság indoklásában kiemelte:
a washingtoni szabályozás felveti annak lehetőségét, hogy az állam korlátozza, illetve kikényszeríti a véleménynyilvánítást olyan kérdésekben, mint a szexuális orientáció vagy a nemi identitás.
A döntés szerint a hatóságok lényegében választás elé állították a házaspárt: vagy feladják a szólásszabadságot a teljes körű engedély megszerzéséért, vagy ragaszkodnak meggyőződésükhöz, és korlátozott jogosultságot kapnak. Az ügy kapcsán Johannes Widmalm-Delphonse, az Alliance Defending Freedom vezető jogtanácsosa úgy fogalmazott, hogy miközben sok gyermek nem kerül megfelelő otthonba, az államnak inkább több alkalmas nevelőszülőt kellene bevonnia. Állítása szerint Washington ezzel szemben saját ideológiai szempontjait helyezi előtérbe, annak ellenére, hogy egy hasonló szabályozást egy szövetségi bíróság már 2021-ben megakadályozott.
Borítókép: Folytatódhat a washingtoni bírósági ügy (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
