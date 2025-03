A hátsó ajtón át erőltetné vissza a nemváltást a Háttér Társaság és az Európai Unió Bírósága!

Most épp az adatvédelmi szabályokra hivatkozva próbálják elérni, hogy ismét lehessen jogi értelemben nemet váltani hazánkban. A Háttér Társaság által indított per kapcsán most az Európai Unió Bírósága kimondta, hogy ha valaki az adatvédelmi rendelet részét képző helyesbítési jog keretében azt kéri, hogy „helyesbítsék” a nemét férfiról nőre, vagy fordítva, akkor azt nem lehet megtagadni. De kezdjük az elején!