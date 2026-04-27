Mivel kell megküzdenie az embernek, ha a Holdon akar élni?

A táplálkozás befolyásolja az űrhajósok csontjait, izmait, immunitását és a sugárzásra adott választ; az egyéni fiziológiai funkciókhoz igazított táplálkozási stratégiák nagy jelentőséggel bírnak a hosszú távú holdi küldetések során.

Az űrsugárzás elleni védelem több rétegből áll. Ez magában foglalja a holdbéli élőhely árnyékolását, a napviharok korai figyelmeztető rendszereit, valamint a magas kockázatú időszakokban a sugárzásnak való kitettség korlátozását.

Az Apollo-asztronauták valamennyien panaszkodtak arra, amit maguk „hold-szénanáthának” neveztek: a por irritálta a szemüket, tüdejüket és orrukat. A regolit, vagyis a holdpor azért rendkívül veszélyes, mert évmilliárdos meteoritbecsapódások aprították, légkör híján a szemcsék élesek, üvegesek és kémiailag reaktívak maradtak. A hosszú távú hatás pedig ismeretlen: az eddigi legtöbb idő az Apollo–17 legénységének hosszú hétvégének megfelelő, 75 órás tartózkodása volt. A por nem csupán egészségügyi probléma: a regolit tönkreteszi a szkafanderek tömítéseit, eltömi a szűrőket és rongálja a napelemeket, vagyis a létfenntartó rendszerek megbízhatóságát is közvetlenül veszélyezteti.

És vannak akut élettani hatások. A folyadékeltolódás – a vér és testfolyadék fejbe tolódása – már az első napokban duzzanatot és kellemetlenséget okoz; az űrmozgásbetegség szintén jellemző az első néhány napban, ahogy a szervezet alkalmazkodik az új gravitációs viszonyokhoz; az alvásproblémák a szokásos fény-sötét ciklus hirtelensége miatt szinte biztosan megjelennek.

A csont- és izomvesztés folyamata hamarabb indul, mint korábban gondolták: a NASA Space Shuttle-missziók adatai szerint ez már 7–14 napos tartózkodás alatt is mérhető, vagyis még az Artemis II tíz napja alatt is kimutatható volt.