Mit keres Galla Miklós a The Voice-ban?

Ahogy korábban a Magyar Nemzet is beszámolt róla, kapkodás jellemzi az RTL mostani műsorstruktúráját, miután kiderült, hogy az őszi nagy reménységük, a The Voice című műsoruk nem váltotta be a hozzá fűzött reményt. A médiaipari szakértők nem is igazán értették, miért hozza vissza az RTL azt a formátumot, amelyről már 2012-ben bebizonyosodott, hogy nem működik Magyarországon.

Egyik coach sem fordult meg a székében. Forrás: RTL

Mostanra kiderült, a The Voice nem bír a TV2-es ellenfelével, a Sztárban sztár leszek! című műsorral, mivel a legfontosabb célcsoportokban rendre alul marad, ami hatalmas presztízsveszteség az RTL-nek, hiszen az eddig sikeres X-faktor című műsorukat áldozták be a The Voicért. (Adatok szeptember 30-án: a 18–49 éves korcsoportban a Sztárban sztár leszek 20,5; a Voice 15 százalékot ért el.)

– írta akkor cikkében a Mandiner, hozzátéve: az RTL úgy próbálta menteni a menthetőt, hogy a The Voice elé tette A mi kis falunk című sorozat legújabb részeit. A taktika érthető volt, hiszen a vígjátéksorozat az RTL csodafegyvere, azonban a TV2 Mutasd a hangod! című vetélkedőjével így sem sikerült felvenniük a versenyt, és három százalékkal kikaptak ugyanabban a korcsoportban.

Nos, a The Voice szombati adásában újabb „csodafegyvert” vetett be, beiktatta a show-ba Galla Miklós zavarba ejtő produkcióját.

Előadóművész vagyok, humorista, színész, egy óbégató bájgúnár, és persze énekes. A nevettetés a kedvencem. A taps is nagyon jó, de a nevetés az, amit nem lehet manipulálni, ösztönösen jön. Feltör, mint egy gejzír

– mondta bemutatkozásában Galla Miklós, aki Bakacsi Béla Nálam jobban nem szerethet senki című dalát adta elő. A produkciót követően egyik zsűritag sem fordult meg a székében, nem juttatták tovább.

Trokán Nóra színésznőként csak úgy kapkodta a fejét, meglepettségét sokféleképpen igyekezett kifejezni. Galla Miklós produkciója botrányosra sikerült, sajnálatra méltó, ahogy ismét lejáratta magát egy ország előtt – írja az Origó cikkében.

− Van ez a fajta lemélyített, vibrátós énekhangom, amit máshol nem szoktam használni. Az a cél, hogy a közönség nevessen, tehát legyen benne humor, de ugyanakkor zenei élménye is legyen annak, aki hallja – válaszolta Miklósa Erika azon kérdésére a férfi, hogy miért jelentkezett az adásba.

Borítókép: Galla Miklós a The Voice színpadán (Forrás: RTL)