Hatalmas bukás a The Voice, nagy bajba kerülhet vele az RTL

Kapkodás jellemzi az RTL mostani műsorstruktúráját, miután kiderült, hogy az őszi nagy reménységük, a The Voice című showműsoruk nem váltotta be a hozzá fűzött reményt, olvasható a Mandiner cikkében, amelyből az is kiderül, a médiaipari szakértők nem is igazán értették, miért hozza vissza az RTL azt a formátumot, amelyről már 2012-ben bebizonyosodott, hogy nem működik Magyarországon.

The Voice egyik zsűrije, Curtis. Forrás: RTL Sajtóklub

Mostanra végképp kiderült, a Voice nem bír a TV2-es ellenfelével, a Sztárban sztár leszek! című műsorral, mivel a legfontosabb célcsoportokban rendre alul marad, ami hatalmas presztízsveszteség az RTL számára, hiszen az eddig sikeres X-faktor című műsorukat áldozták be a Voicért. (Adatok szeptember 30-án: a 18-49 éves korcsoportban a Sztárban sztár leszek 20,5; a Voice 15 százalékot ért el.)

– fejti ki a cikk. Az RTL úgy próbálta menteni a menthetőt, hogy a Voice elé tette A mi kis falunk című sorozat legújabb részeit, a taktika pedig érthető volt, hiszen a vígjátéksorozat az RTL csodafegyvere, azonban a TV2 Mutasd a hangod! című vetélkedőjével így sem sikerült felvenniük a versenyt és három százalékkal kikaptak ugyanabban a korcsoportban.

Felvetődik az a kérdés is, vajon miért készít külön a streaming-felületére olyan saját gyártású sorozatokat, mint amilyen A Király vagy a hamarosan debütáló Valami Amerika, hiszen sokkal több kiadással, mint bevétellel jár, az előfizetői számaik nem indokolják a befektetést.

Mindenesetre az RTL-nek nagyon rosszkor jöttek ezek a számok, hiszen jelenleg is zajlanak a jövő évi reklámtárgyalások, ahol rosszabb alkupozícióból indulhat a csatorna, mivel már nem piacvezetők

– derül ki a cikkből.

