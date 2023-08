Döbbenetes fordulat A mi kis falunk sorozatot gyártó cég perében

Nem várt fordulat következett be A mi kis falunk sorozatot gyártó cég, a Content Factory Kft. perében – erről Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd tájékoztatott. Lapunk előzőleg, idén januárban arról számolt be, hogy a társaságot jogerősen elmarasztalták, és az RTL Klubon látható sorozatot gyártó Content Factory Kft.-nek bocsánatot kell írásban kérnie a felperestől, valamint 300 ezer forint sérelemdíjat és 2,6 millió forint perköltséget is meg kell fizetnie. Mindezt azért, mert a Győri Ítélőtábla a megismételt, jogerős másodfokú ítéletében megállapította:

a cég megsértette Reményi János képmáshoz fűződő jogát, amikor korábban a férfi engedélye nélkül készített róla felvételt, amit – szintén az ő tudta nélkül – néhány másodperc erejéig be is emelt a műsorba.

A mi kis falunk sorozatot gyártó cég pere az Alkotmánybírósgon folytatódhat Fotó: RTL Klub

Felülvizsgálati kérelmet adott be a cég

Mint később kiderült, a Content Factory Kft. felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Győri Ítélőtábla jogerős határozata ellen. Ennek kapcsán a Kúria júliusi ítéletével – a jogerős ítélettel egyezően – megállapította, hogy ráutaló magatartás hiányában szó sincs megadott felvételkészítési engedélyről, ezért a cég megsértette Reményi János képmáshoz fűződő jogát és a bocsánatkérés is jogos, de a Content Factory Kft. mégsem köteles megfizetni a sérelemdíjat és a felmerült perköltséget sem Reményi Jánosnak.

Vagyis a cég által korábban átutalt 2,9 millió forintot a férfinak vissza kellene fizetnie, amelyre már fel is szólították az ötgyermekes családapát.

Ellentmondó ítélkezés?

Gaudi-Nagy Tamás lapunknak kifejtette: a Kúria egymásnak gyökeresen ellentmondó, diszkriminatív és Alaptörvényt sértő ítélkezése miatt az Alkotmánybírósághoz fordulnak. A Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője a Polgári Törvénykönyvből (Ptk.) idézve elmondta, hogy „a sérelemdíj fizetésére kötelezés feltételeire a kártérítési felelősség szabályait kell alkalmazni, azzal, hogy a sérelemdíjra való jogosultsághoz a jogsértés tényén kívül további hátrány bekövetkeztének bizonyítása nem szükséges.” Vagyis szavai szerint önmagában azért, mert a Content Factory Kft. megsértette Reményi János képmáshoz fűződő jogát, a férfi jogosult a sérelemdíjra. Ráadásul a perben igazolást nyert, hogy nem vagyoni sérelmet okozó kellemetlenségek érték a jogsértettet.

Az ügyvéd elmondta, hogy a Kúria évekkel ezelőtt egy hasonló perben éppen ezt az elvet alkalmazta. Az akkori ügy előzménye az volt, hogy még 2006 októberében a rendőrök rátámadtak egy egyetemi tanárra, aki hiányolta róluk az azonosító jelvényt.

– Legyűrték, kicsavarták a karját, és ezzel maradandó sérülést okoztak neki. Majd több órára előállították, és szabálysértési eljárást indítottak ellene, amelyből büntetlenül került ki. Évekkel később, 2014-ben a jóvátétel iránti perben tartott nyilvános tárgyaláson a Nemzeti Jogvédő Szolgálat egy néhány ezres nézettségű filmes tudósításban három másodpercre, hozzájárulás nélkül bemutatta a rendőrséget képviselő két jogtanácsost, akik javára fejenként 450 ezer forint (másodpercenként 150 ezer forint !) sérelemdíjat ítéltek meg bármiféle hátrány bizonyítása nélkül – magyarázta.

Az Alkotmánybírósághoz fordulnak

– Ennek fényében döbbenetes, hogy a Kúria a mostani ítéletében a képmáshoz való jogában megsértett Reményi Jánostól megtagadta a sérelemdíjat, noha a róla engedély nélkül készült felvételt egy milliós nézettségű adásban, szintén engedély nélkül mutatták be – fogalmazott Gaudi-Nagy Tamás. Rámutatott: a két ítélet között a Ptk. sérelemdíjra vonatkozó rendelkezése nem változott, de ezek szerint a bírósági gyakorlat igen, ami megengedhetetlen.

Szavai szerint ez súlyosan Alaptörvényt sértő eltérés az írott jogtól, és a jogrend önkényes bírósági megduplázása, ami fenyegeti a jogbiztonságot, és alkalmas a bíróságokkal szembeni közbizalom megrengetésére.

Hozzátette: az ügyek további érdekessége az, hogy mindkét esetben ugyanaz a személy, Pataki Árpád volt az előadó bíró. Az ügyvéd ezek alapján feltette a kérdést: ami jár a rendőrségi jogtanácsosnak, az nem jár az ötgyermekes lokálpatriótának? Gaudi-Nagy Tamásnak az a határozott álláspontja, hogy az általa képviselt Reményi Jánosnak ugyanúgy jár a sérelemdíj, mint ahogy azt hét éve a rendőrségi jogtanácsosoknak is megítélték. – Azt reméljük, az Alkotmánybíróság döntésében osztani fogja álláspontunkat, és megsemmisíti a Kúria mostani ítéletét – tette hozzá.

Borítókép: Forgatás (Fotó: RTL Klub)