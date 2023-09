Úgy kellett a The Voice, mint egy falat kenyér

A Gáspár Laci, Puskás Peti, ByeAlex trió hat szezon óta kellemetlenkedik az X-faktor mentorszékében – legutóbb a VIA Gra orosz lánycsapat egykori tagjával, Herceg Erikával kiegészülve –, az erőltetett poénkodás, az izzadságszagú kapálózás pedig kétségkívül megérett már a ̶z̶s̶ű̶r̶i̶ műsor cseréjére, ismerte fel az RTL, így lehetőséget adott egy új formátumnak, a The Voice-nak.

A négy zsűritag – Miklósa Erika, Manuel, Trokán Nóra és Curtis – egyelőre visszafogottan zsűriznek. Forrás: RTL sajtóklub

Ez az a – külföldön óriási népszerűségnek örvendő, Magyarországon eddig egy évadot megélt – tehetségkutató, amelyben a zsűritagok úgy választják ki a versenyzőiket, hogy az első megmérettetésen nem látják, csak hallják őket, így kizárólag a fülükre és a megérzésükre tudnak hagyatkozni. Ha tetszik nekik a produkció, megnyomják a piros gombot, és az addig háttal ülők megfordulnak. Egyetlen zsűritag megfordulása elég a továbbjutáshoz, ezzel az énekes automatikusan bekerül az ítész csapatába.

Az első adásba csupa jó énekest válogattak, nem tömték tele trollokkal, bohócokkal vagy szerényebb kvalitású versenyzőkkel. Azaz nem játszották ki a kereskedelmi tévés tehetségkutatók már-már kötelező dramaturgiai elemét, a szekunder szégyenérzet-kártyát, ami kifejezetten előnyére vált a műsornak. Az amatőrtől kezdve a luxushajón éneklőn át a Zeneakadémiát végzett hegedűművészig mindenféle tehetség megfordult a színpadon, akiket váltakozó lelkesedéssel, de legtöbbször pozitívan fogadtak a zsűritagok.

Manuel a 2019-es X-faktorban tűnt fel, most a The Voice-ban zsűrizhet. Forrás: RTL sajtóklub

Nagy a szórás a zsűri összetételében is: a Kossuth-díjas opera-énekesnőtől, Miklósa Erikától indulunk, mellette az X-faktorban felfedezett Manuel, majd Trokán Nóra színésznő, végül megérkezünk a Dózsa-drukker (szimpátiáját lila-fehér csíkos ingével jelzi) rapper-botrányhős Curtisig. A tyúkanyó, a trendi-flegma, az érzelmes és a laza-bratyizós – nagyjából így írnánk le a karaktereket az első adás alapján, akik egyelőre visszafogottak, udvariasak egymással, annak ellenére, hogy a kóstolgatás már-már műsorelőírás. Ugyanis ha egyszerre több ítész is megfordul, a versenyző választhatja ki, kinek a csapatát szeretné erősíteni, így nekik mindent be kell vetniük, hogy magukhoz tudják csábítani az adott énekest.

A versengés egyelőre fékezett habzású, ahogyan a műsor egésze is.

Ízfokozóként egy személyes dráma is kibontakozott a műsorban, a hangsúly az „egy”-en van, az énekes tehetségkutatók hatásvadász eszköztárából tehát egyelőre arányosan válogat a The Voice.

Hogy épp ezért langyos-e a műsor vagy egyszerűen csak azért, mert az új formátum ellenére is a megszokottat kapjuk, nem látjuk még. Az pedig, hogy lehetséges-e évről évre egy műsornyi tehetséget összetrombitálni, külön értekezést elbírna. A válogatókat a párbajkörök és az élő műsorok követik majd, meglátjuk, mennyire sikerül fenntartania a figyelmet.

– Olyan energiák szabadultak fel a produkciója alatt, ami nemzetközi – hangzik Curtis pongyola értékelése a kuvaiti–magyar Jaber produkciójáról, s habár érteni véljük, mire gondolt a költő, aranyköpésekből valószínűleg nem lesz hiány a műsor további adásaiban sem.

