Nyerő páros: vajon hány évadnyi celebet lehet még összegereblyézni?

– Jó önismereti tréning lesz ez a műsor – hangzik el Toncsitól, azaz Bálint Antóniától a műsor talán legnagyobb fricskája (kivételesen nem táncegyüttesi, hanem denotatív jelentésében) rögtön az első epizódban, a tréning ugyanis olyan jól sikerült, hogy a celebvetélkedő adásba kerülésekor az egykori szépségkirálynő és párja, Farkas már nincs is együtt. Persze mint mondja, a műsornak semmi köze a szakításhoz, korábban is voltak már nehézségeik, a kérdés csak az, miért teszi ki bárki stabil vagy kevésbé stabil párkapcsolatát, nyűgét, baját, boldogságát ország-világ elé. Párkapcsolati problémáinkra megoldást várni ettől a műsortól csacsiság, ahogyan az is naiv elgondolás, hogy egy biztos alapokon álló párkapcsolat kibillenthetetlen egy-egy extrém szituációban.

Kabát Péter és Sebestyén Balázs párosa nagyon elfáradt Forrás: Facebook/rtlnyeroparos



Az X-faktoros Vastag Csaba és párja, Evelin például mindössze hat nappal esküvőjük után költöztek be a Nyerő páros villájába, mint mondják, a műsor egyfajta nászút a számukra. Nos, hogy mennyire volt jó ötlet az ifjú pár első közös napjait kamerák kereszttüzében eltölteni, hamarosan kiderül. Aztán ott van a felismerhetetlenségig plasztikázott explaymate-DJ-celeb Voksán Virág és fékezett habzású párja, László – valószínűleg ők lesznek azok, akik epizódról epizódra másképp válaszolják majd meg a Ki hordja a nadrágot otthon? kérdést, egyelőre a női energiák érvényesülnek jobban. Curtisben nagy potenciált lát a csatorna, amellett, hogy a The Voice énekes-tehetségkutató ítészeként is láthatják a nézők, azt is bebizonyíthatja, hogy nyerő párost alkot exkosárlabdázó barátnőjével, Barnai Judittal. Az első adásban például rögtön kiderült, hogy heti hétszer van együtt kedvesével.

Balogh Eleni modell és a focista Soós Dávid neve nem mond sokat, ahogyan a Henry Kettner–Kiss Rebeka, Varga Miklós (nem az énekes)–Hrovatin Csenge, Boráros Gábor–Jákli Mónika párosok sem ismertek a néző előtt. Őket nem biztos, hogy el tudjuk helyezni a hazai celebek napról napra újraformálódó koordináta-rendszerében, mindenképp érdemes segítségül hívni a Google-t.

Kukkolni, párkapcsolati tanácsokat adni nagyon szeretünk a kanapéról, hiszen a néző mindig mindent jobban tud: ha válófélben van, azért, ha boldog párkapcsolatban van, akkor meg azért. Részvétre vágyik a néző, magára szeretne ismerni, együtt akar érezni a szereplőkkel. Ezt meg tudja tenni a műsorban szereplő kalandvágyó, bevállalós párokkal, akiken röhöghet, sírhat, akiket szerethet vagy utálhat. Akikkel érzelmi hullámzásaik, vitáik alapján szimpatizálhat, akiket ha néz, elfeledkezik a saját problémáiról, vagy épp ellenkezőleg, ötletet meríthet azok megoldására. Hogy ez jó-e? Kinek mi, de azért

sorsfordító döntéseket nem érdemes a Nyerő páros alapján meghozni. Pláne, ha olyan szereplőkről van szó, akik kevésbé inspirálók, és olyan műsorról, melynek eddigi legmélyebb pillanata, amikor az egykori Miss Balaton bemutatkozik az egykori Miss Hungarynek.

Ami borítékolható, hogy ebben az évadban is várhatók aranyköpések, egy már el is hangzott az első epizódban: „nem erre számoltam”, mondta Joe (Varga Miklós) barátnője, de egész biztosan lesz ez még jobb is. A szerelmesek gyötrődéseinél azonban fájdalmasabb egy másik, a műsorvezetői páros, Sebestyén Balázs és Kabát Péter kellemetlenkedése. Az általuk elszórt humorbonbonok vetekszenek az amerikai vígjátékok szellentős poénjaival, egészen érthetetlen, hogy a műsor kreatívjai, egyáltalán bárki úgy gondolja, hogy ez az elfáradt duó még működőképes lehet.

A celebvetélkedő első epizódja egy koccintással ér véget „amikor még mindenki szereti a másikat” felkiáltással, csak nehogy igazuk legyen.