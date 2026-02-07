Mit szeressünk 2026-ban – év eleji merengések

Villány

De legalább ennyire fontosnak tartom, hogy termelőink is kapjanak visszajelzéseket erről az oldalról. Nagyon sokan bevásároltak annak idején – 90-es évek, majd a 2000-es évek remek évjárataiból – például komoly villányi tételeket. Számos borgyűjtő érzi ma tehernek ezeket a borokat, pedig nem kellene. Sőt. Most kell elővenni a 2003, 2002, 2006, 2007, 2009, 2011, 2012-es évek vastagabb, erőteljesebb borait. Ha valakinek normális klímájú és hőmérsékletű pincéje van, minimális hőingadozással és viszonylag magas páratartalommal, az nekiállhat hívogatni a barátait jó kis kóstolókra. Magamat nem nagyon kellett erről győzködnöm, hiszen rendszeresen kóstolom ezeket a tételeket. Mégsem érzem azt, hogy a hazai borfogyasztó réteg értékelné és helyén kezelné ezeket a borokat. Volt szerencsém a héten több mint negyven igazán szép villányi bort megkóstolni. Zömmel cabernet franc, cabernet sauvignon, merlot, syrah vagy ezek házasításai kerültek elő a pincékből, legnagyobb örömömre sok termelőtől 2006-ig visszatekintve. Ez a kissé furcsa és nehéz évjárat, vagy a kiegyensúlyozottabb de egyértelműen száraz meleg 2007, az izgalmakat kínáló 2008 és konszolidált, kissé decens 2009 épp úgy komoly borokat adott, mint a két hőséget hozó év, 2011 és 2012. Megtartott és valódi izgalmakat kínáló savak, finom és érett tanninok, gazdag tercier aromák – mind ott voltak a poharakban. Gere Andrea, Bock Valér, Gere Zsolt, a Malatinszky borok, Vylyan és Sauska borok, Streit-Zágonyi, Szende Gábor kínálat adta a gerincét a kóstolónak, ahol nem csupán az érett borok dicsérete kapott teret, de úgy éreztem kezd egy jó irányba indult stílus is kialakulni a borvidéken. Sokkal intellektuálisabbnak tűnt most a fiatal kínálat is, hordóhasználata, gyümölcsössége és egyáltalán mindaz, amit egy komoly potenciállal rendelkező vörösbortól elvárunk.

Malatinszky Csaba. Fotó: A szerző felvétele

Tudom, hogy manapság nem könnyű vörösbor termelőnek lenni. Épp ezért örültem a lehetőségnek és bíztatok mindenkit: kezdje elővenni az érleltebb palackjait, ne várjunk az idők végezetéig. Valójában ezek a borok pont azért készültek, hogy a legjobb állapotukban kóstoljuk őket. Nem akkor, amikor még nem jók és ne is akkor, amikor már kezdenek hanyatlani. Malatinszky Csaba borai fejlődnek a leglassabban a palackban, de a 2000 – 2012 közötti tételeket nyugodtan vegyük elő. Érdemes a palackok tartalmát ellenőrizni és annak megfelelően dönteni az esetleges dekantálásról. Ne higgyünk rég túlhaladott – vagy tán igaz sem volt – tanácsoknak, miszerint minél öregebb egy bor, annál több levegőt kér. Ez egyáltalán nem így van. Egy bizonyos fejlettségnél már többet árt a levegő, mint használ. Akkor adjunk hosszabb levegőztetést a borainknak, ha azt érezzük, hogy még zárkózottak. Ha palackbontáskor már úgy érezzük, hogy a csúcsokon jár, hagyjuk békén és csak a kötelező húsz percre adjunk neki egy kis levegőt. Meghálálják a törődést.