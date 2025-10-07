Magyar PéterBrüsszelmentelmi jogEurópai UnióDeutsch Tamás

Deutsch Tamás: Magyar Péter Brüsszel fogott embere + videó

Deutsch Tamás a Facebook-oldalán közzétett új videóban fejtette ki véleményét Magyar Péter mentelmi jogának ügyében. Ma szavaz az Európai Parlament plenáris ülése Magyar Péter mentelmi jogának fenntartásáról.

Magyar Nemzet
2025. 10. 07. 7:42
Deutsch Tamás a Facebook-oldalán közzétett új videóban fejtette ki véleményét Magyar Péter mentelmi jogának ügyében Forrás: AFP
Deutsch Tamás így fogalmazott: Ami 2025 Európájában és Magyarországán rettenetes az Európai Unió működését illetően, azt cseppként a tengerben, minden vonatkozásában megmutatja ez az egészen botrányos, vérlázító, nonszensz, mentelmi jog fenntartására vonatkozó döntés. 

Egyrészt megmutatja azt, hogy a legnagyobbnak mondott ellenzéki párt elnöke, Magyar Péter, Brüsszel fogott embere, el kellett egészen idáig, Brüsszelig szaladnia, hogy egy köztörvényes bűncselekmény kapcsán, a büntetőjogi felelősségre vonás alól mentesítsék őt.

 

Ezt persze megtették, hiszen ő a kijelölt báb, a kijelölt, Brüsszel által remélt, Brüsszel-párti, Brüsszel akaratát elképzeléseit teljesítő magyarországi döntéshozóknak a vezetője, a helytartó, és hogyha te Brüsszel embere vagy, akkor mindent lehet

– hívta fel a figyelmet. 

Nemrég írtunk róla, hogy hónapok óta húzódó ügyben hoz döntést az Európai Parlament: a képviselők arról szavaznak, felfüggesztik-e Magyar Péter mentelmi jogát.

