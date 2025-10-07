Deutsch Tamás: Magyar Péter Brüsszel fogott embere + videó

Deutsch Tamás így fogalmazott: Ami 2025 Európájában és Magyarországán rettenetes az Európai Unió működését illetően, azt cseppként a tengerben, minden vonatkozásában megmutatja ez az egészen botrányos, vérlázító, nonszensz, mentelmi jog fenntartására vonatkozó döntés.
Egyrészt megmutatja azt, hogy a legnagyobbnak mondott ellenzéki párt elnöke, Magyar Péter, Brüsszel fogott embere, el kellett egészen idáig, Brüsszelig szaladnia, hogy egy köztörvényes bűncselekmény kapcsán, a büntetőjogi felelősségre vonás alól mentesítsék őt.