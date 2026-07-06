brazil fociválogatottlabdarúgó-vb 2026Erling HaalandVinícius Júnior

Brazília büntetőt hibázott, aztán Haaland kétszer is lecsapott

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Norvégia Erling Haaland két góljával 2-1-re nyert Brazília ellen, s bejutott a labdarúgó-világbajnokság negyeddöntőjébe. Brazília az első félidőben büntetőt hibázott, Haaland az utolsó negyedórában szerezte a két gólját, s utolérte a Messi, Mbappé duót a vb-góllövőlista élén, hárman állnak hét találattal. A beígért hétperces hosszabbítás letelte után Neymar büntetőből még szépített, de ezzel sokra már nem mentek a brazilok.

Koczó Dávid
2026. 07. 06. 0:05
Orjan Nyland (Norvégia) kivédte Bruno Guimaraes (Brazília) büntetőjét a labdarúgó-vb nyolcaddöntőjében Fotó: AFP/Angela Weiss
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ekkor már Neymar is pályán volt, de az egyenlítéshez nem ő vagy valamelyik csapattársa került közel, hanem Ajer, aki húsz méterről majdnem átemelte Nylandot.

Egyenlítés helyett pedig újra jött Haaland, ezúttal a tizenhatoson kívülről lőtt Alisson kapujába. A norvég csatárzseni hét gólnál jár a vb-n, akárcsak Kylian Mbappé és Lionel Messi.

Neymar durva belépője után sárga lapot kapott, aztán Östigaard könyököséért kapott még egy lehetőséget is, hogy büntetőből gólt lőjön. Élt vele, majd büszkén mutogatott magára.

Csakhogy ez már nem változtatott azon, hogy Brazília ismét elvérzett európai rivális ellen, 1990 óta először nem jutott a legjobb nyolc közé a világbajnokságon, míg Norvégia már biztosan története legjobb vb-szereplését ünnepelheti. A folytatásban Mexikó vagy Anglia következik Haalandéknak.

Labdarúgó-vb 2026, nyolcaddöntő

  • Brazília–Norvégia 1-2 (0-0), gólszerző: Neymar (90+10., 11-esből), illetve Haaland (79., 90.)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kiss Gergely
idezojelektámogatás

A helyreállítási terv biztosan nem az egészségügyet fogja helyreállítani

Kiss Gergely avatarja

Nézzük meg, hogy mit is műveltek a helyreállítási tervvel. Az egészségügy fejlesztésére szánt összeg 643 millió euróról 240 millió euróra csökken. Az egészségügyi digitalizáció támogatását gyakorlatilag a tizedére vágták vissza.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu