Brazília büntetőt hibázott, aztán Haaland kétszer is lecsapott

Ekkor már Neymar is pályán volt, de az egyenlítéshez nem ő vagy valamelyik csapattársa került közel, hanem Ajer, aki húsz méterről majdnem átemelte Nylandot.

Egyenlítés helyett pedig újra jött Haaland, ezúttal a tizenhatoson kívülről lőtt Alisson kapujába. A norvég csatárzseni hét gólnál jár a vb-n, akárcsak Kylian Mbappé és Lionel Messi.

Neymar durva belépője után sárga lapot kapott, aztán Östigaard könyököséért kapott még egy lehetőséget is, hogy büntetőből gólt lőjön. Élt vele, majd büszkén mutogatott magára.

Csakhogy ez már nem változtatott azon, hogy Brazília ismét elvérzett európai rivális ellen, 1990 óta először nem jutott a legjobb nyolc közé a világbajnokságon, míg Norvégia már biztosan története legjobb vb-szereplését ünnepelheti. A folytatásban Mexikó vagy Anglia következik Haalandéknak.