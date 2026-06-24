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Románia a szakadék szélén: megbénulhat az ország a kormányválság miatt

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Mélyül a politikai válság a szomszédban: a román parlament hétfő esti drámai szavazásán elutasította Adrian Veștea miniszterelnök-jelölt kabinetjét, amivel az ország immár a hatodik hete tartó teljes kormányzati bénultságba süllyedt. Miközben a bukaresti politikai elit zárt ajtók mögött folytatja a hatalmi harcokat, az elhúzódó patthelyzet közvetlen veszélybe sodorja a lakosság mindennapi megélhetését, az uniós milliárdok kifizetését és az ország gazdasági stabilitását.

Odrobina Kristóf
2026. 06. 24. 6:11
Fotó: ANDREI PUNGOVSCHI Forrás: AFP
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Adrian Vestea nem tudott elegendő támogatást szerezni (Fotó: MIHAI BARBU / AFP)
 Adrian Vestea nem tudott elegendő támogatást szerezni (Fotó: MIHAI BARBU / AFP)

A román válság mindenkit érint

A politikai állóháború nem csupán elméleti probléma Bukarestben; közvetlen és súlyos hatással van a lakosság mindennapjaira. Románia katasztrofális költségvetési helyzetben van, a deficit megközelíti a GDP 8 százalékát, ami csaknem háromszorosa az EU által engedélyezett 3 százalékos határértéknek. Egy működőképes, teljes jogkörű kormány nélkül ráadásul az ország képtelen végrehajtani azokat a reformokat, amelyek az Európai Unió helyreállítási alapjából származó, nagyjából 11 milliárd eurós finanszírozás lehívásához szükségesek. Ezen források elvesztése infrastrukturális beruházások, útépítések és kórházi fejlesztések leállását jelenti. Emellett a politikai instabilitás miatt a nemzetközi hitelminősítők már Románia besorolásának rontását fontolgatják.

Ez drágítja az államadósság finanszírozását, ami egyenes úton vezet a nemzeti valuta gyengüléséhez, az amúgy is magas infláció további növekedéséhez, valamint a lakossági hitelek kamatainak drasztikus emelkedéséhez.

Mivel az ügyvezető kormány nem hozhat új törvényeket vagy hosszú távú költségvetési intézkedéseket, a közszférában dolgozók bérei, a nyugdíjak indexálása és a szociális juttatások kifizetése is bizonytalanná válik a következő hónapokban. 

A románok mindennapjait is érinti a kormányválság (Fotó: DANIEL MIHAILESCU / AFP)
A románok mindennapjait is érinti a kormányválság (Fotó: DANIEL MIHAILESCU / AFP)

A Reuters hírügynökség politikai elemzése szerint a labda most ismét Nicusor Dan államfőnél pattog. Az elnöknek 10 napon belül új miniszterelnök-jelöltet kell nevesítenie, akinek szintén 10 napja lesz arra, hogy kormányt alakítson és a parlament elé álljon. A legtöbben jelenleg három lehetséges utat látnak:

  • Kisebbségi kormányzás, ez a legvalószínűbb: Egy olyan átmeneti technokrata vagy kisebbségi kormány felállítása, amelyet a nagyobb pártok kívülről támogatnak a legégetőbb gazdasági törvények elfogadásáig.
  • Politikai nagykoalíció újraélesztése: Bár a PNL és az USR kijelentette, hogy nem hajlandóak többé közösen kormányozni a szociáldemokratákkal, a külső nyomás rákényszerítheti őket a kompromisszumra. Ilie Bolojan a napokban egy hat hónapra szóló nemzeti paktumot javasolt a gazdasági stabilitás megőrzése érdekében.
  • Előrehozott választások: A román alkotmány értelmében, ha a parlament 60 napon belül a második miniszterelnök-jelöltet is leszavazza, az államfő feloszlathatja a törvényhozást. Ezt azonban a fősodorbeli pártok mindenáron el akarják kerülni, mivel a jelenlegi közhangulatban egy előrehozott választás a szélsőjobboldali, populista AUR és szövetségesei masszív előretörését és akár parlamenti többségét hozhatná el.

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idézte Ilie Bolojan nyilatkozatát az Agerpres állami hírügynökség, amely szerint a bukaresti politikai eliteknek gyorsan kell lépniük, mert az idő fogy, a piacok és a választópolgárok türelme pedig végleg elfogyott.

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