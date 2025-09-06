AlienDisney +sci-fi sorozatsci-fihorror

Megrabolja a gyerekkori élményeinket és sterilizálja az Alien-filmek világát az új sorozat

A rajongók csaknem harmincéves vágyát próbálja kielégíteni a sorozat, sokaknak azonban fájdalmas csalódást okozhat. A Disney+-on látható az Alien: Föld bizonyos mértékig már a címében is hazudik.

Német Dániel
2025. 09. 06.
Abba a generációba tartozom, amely még videókazettán nézte rongyosra az Alien-filmeket, A nyolcadik utas: a Halál először általános iskolás koromban sokkolt, különösen az a jelenet, amikor az egyik szereplő egy sötét folyóson bolyong, és a többiek a képernyőn látják, hogy közeledik felé a szörnyeteg. Okozott is néhány álmatlan éjszakát, a horrorral való korai találkozásom azonban nem azt váltotta ki belőlem, hogy onnantól kerülni kezdtem a műfajt, hanem épp az ellenkezőjét: ráébresztett, milyen ereje lehet egy filmnek. És imádtam a sokak által szidott negyedik részt is, egyrészt, mert ez volt az első, amit 12 évesen már moziban tekinthettem meg, másrészt a mai napig tetszik, hogy a ragacsos szentimentalizmusa miatt általam szenvedélyesen gyűlölt Amélie csodálatos élete rendezője itt végtelen groteszkségbe fordította a túldíszített stílusát. És borzongatva mozgatta meg a fantáziám, amikor a fináléban a szereplők belépnek a Föld sztratoszférájába, alig vártam, hogy a következő epizódból kiderüljön, miként is fest a bolygónk a távoli jövőben, és mi történik, ha itt szabadulnak el az idegenek.

Alien
2025-ben már nehéz megijedni egy vicsorgó Alien látványától. Forrás: Disney+

A franchise azonban teljesen más irányt vett, hagyományos folytatás helyett jött a két Alien vs. Predator, amely egyszerre két kultikus lény ázsióját rombolta le és piszkította be mindkettő esetében a gyerekkori emlékeimet, majd a Prometheus felpiszkálta az egykori lelkesedésem, hogy aztán annak második etapja a földbe döngölje, az Alien: Romulus pedig szimplán csak teljesen hidegen hagyott. Akárcsak most a Disney+ új sorozata.

A fenti anekdotákat azért éreztem fontosnak megfogalmazni, hogy nehogy bárki azt gondolja, azért vagyok elégedetlen a szériával, mert nem vagyok rajongó. Pont ellenkezőleg, éppen ezért váltott ki dühöt, amely részről részre csendes apátiává szelídült.

 Az Alien: Földnek ugyanis már a címe is hazudik, való igaz, hogy az első részben egy kutatóhajó lezuhan a bolygónkra, lerombol egy fél várost, de azt követően a cselekmény kilencven százalékban különböző belső terekben, az űrhajó roncsain vagy laboratóriumokban játszódik, így szinte teljesen lényegtelen, az univerzum mely pontján járunk. Hosszú filozofálásokat hallhatunk arról, meddig számít embernek valaki, el lehet-e érni a halhatatlanságot, ha a tudatunkat beültetjük egy gépbe, eszmefuttatások záporoznak a mesterséges intelligenciáról, de az utóbbi időben szinte nincs olyan podcast, ami ne foglalkozna ezzel a témával, így hiába aktuális, kissé kezd unalmassá válni. Ráadásul amíg a Prometheusnak jól állt a Tarkovszkij light bölcselkedés, addig a széria kreátora és társ-forgatókönyvírója, Noah Hawley a Fargo sorozatverzióval bizonyította, hogy nem egy kókler, de azért nem akkora koponya, mint Ridley Scott.

Számtalan karaktert felvonultat a sorozat, de sajnos egyik sem igazán izgalmas. Forrás: Disney+

Hiába kaszabolja a szereplőket számos Alien, sokszor mégis csak ásítást váltanak ki

És bár számtalan rajongó az internetes visszajelzések szerint végtelenül elégedett, én úgy érzem, az alkotók nem értették meg, mitől váltak kultikussá a korábbi Alien-filmek. Nyoma sincs annak a jéghideg nihilizmusnak, Isten nélkülinek ható világképnek, ami a klasszikus részek sajátja volt, miként a klausztrofób légkör is kiveszett. A bolygó neve: a Halál esetében még frissnek hatott, hogy pénzéhes gazemberek biológiai fegyvert látnak a szörnyetegekben, és képesek emberi áldozatot is hozni, hogy élve befogva tanulmányozhassák őket, ez a konfliktus 2025-ben már végtelenül elcsépelt. 

A karakterek pedig érdektelenek számomra, nincs egyetlen olyan emlékezetes szereplő sem, mint Ripley, Bishop vagy akár Michael Biehn tengerészgyalogos figurája volt, egy vállrándítást sem váltana ki, ha bárki elhalálozna a szériában. 

És mivel már nem vagyok 11 éves, képtelen vagyok félni a szörnyektől, nem dolgoztatják meg a pulzusomat az idegenek támadásai, így a fent hiányolt aspektusok kellenének ahhoz, hogy a képernyő elé szögezzenek, idővel azonban annyira elveszettem az érdeklődésem, hogy már csak háttértévézésként futott. Becsülöm Hawley ambícióit, hogy valami mást akart nyújtani, de úgy érzem, a Disney fejesei ezzel szemben egy tucattermékben gondolkodtak, épp ennek köszönhető a sterilitás nemcsak a látványban, hanem az inkább okoskodó, mintsem valóban mélyre hatoló filozofálásban is.

