Digitális nomádok Spanyolországban: kitört a háború a lakhatásért

Drasztikus lépések: Az Airbnb betiltása Barcelonában és az adószigorítások

A spanyol döntéshozók felismerték, hogy a politikai túlélésük múlik a helyzet kezelésén. Ennek eredményeként megkezdődött a jogi visszacsapás és a kemény szabályozás korszaka. A legfontosabb kormányzati és önkormányzati intézkedések:

A rövid távú kiadás korlátozása: Barcelona bejelentette, hogy a következő években teljesen fel akarja számolni a turisztikai célú lakásbérlést, és nem újítják meg a meglévő Airbnb-licenceket. Új engedélyek moratóriuma: Malaga és Valencia több negyedében teljes tilalmat vezettek be az új turisztikai szálláshelyek regisztrációjára. A digitális nomád vízum szigorítása: felülvizsgálják a külföldiek adókedvezményeit (például a híres Beckham-törvény kiterjesztéseit), hogy a távmunkások is kivegyék a részüket a helyi közteherviselésből.

Spanyolország már nem a korlátlan lehetőségek hazája a nomádok számára, hanem egy olyan szabályozott piac, amely nyíltan a saját állampolgárai védelmét helyezi előtérbe a külföldi tőkével szemben. A cél egyértelmű: visszaszorítani az ingatlanos spekulációt és letörni az egekbe szökő bérleti díjakat.

A spanyolországi konfliktus nem egyedi eset, hanem egy globális trend előszele. Lisszabontól Mexikóvárosig és Balitól Athénig ugyanezek a társadalmi és gazdasági törésvonalak alakulnak ki. A digitális nomád mozgalom komoly válaszúthoz érkezett: vagy képes lesz integrálódni, tiszteletben tartani a helyi közösségeket és adót fizetni ott, ahol él, vagy a fogadó országok sorra fogják bezárni a kapuikat előttük, mert az utazási és munkavégzési szabadság nem mehet a helyiek alapvető emberi jogainak, így a megfizethető lakhatásnak a rovására. A jövő kérdése már nem az, hogy hol a leggyorsabb a Wi-Fi, hanem az, hogy szívesen látják-e még a külföldi vendéget.