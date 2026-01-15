Így emelkedtek a tanárok, orvosok, katonák és rendőrök juttatásai az utóbbi években – ez változik januártól

Az elmúlt években a kormány eltérő ütemben, de folyamatosan növelte a pedagógusok, az orvosok, a katonák és a rendőrök fizetését: az orvosoknál 2021 és 2023 között zajlott le a többlépcsős emelés, a fegyveres testületeknél az elmúlt években rendszeres illetmény- és juttatásbővítés történt, míg a pedagógusbérek 2026 elején 9-10 százalékkal nőttek. Így néz ki most az egyes szakmacsoportok képviselőinek bérezése.

A tanári bérek több lépcsőben jelentősen nőttek Fotó: Csaba Hűvösi

Több lépcsőben nőttek a pedagógusbérek

A pedagógusoknál 2026-ban újabb béremelés lépett életbe a tavalyi kormányrendelet értelmében. Eszerint 2025-höz képest a bérek az egyes fokozatokban eltérő mértékben emelkedtek 2026. január 1-jétől.

A gyakornoki fizetés 10 százalékkal,

a pedagógus I. fokozat 9,9 százalékkal,

a pedagógus II. 9,8 százalékkal,

a mesterpedagógus 9,5 százalékkal,

míg a kutatótanár 8,9 százalékkal lett magasabb.

A HR Portal összegyűjtötte, hogyan alakulnak a tanári minimum- és maximumilletmények:

Az adatokból látszik, hogy egy gyakornok és a pedagógus II. kategóriába sorolt tanár bére között gyakorlatilag alig van különbség.

A szakképzésben dolgozó oktatók bérfejlesztését is kormányrendelet rögzíti. Eszerint 2026. január 1-jétől átlagosan 10 százalékos béremelés valósul meg, és az oktatók bére nem lehet kevesebb havi bruttó 775 500 forintnál.

Az orvosoknál már korábban háromlépcsős béremelés történt

Orvosi béremelésről utoljára 2020-ban született kormányzati döntés, amelynek megfelelően 2021, 2022 és 2023 januárjában, három lépcsőben emelkedtek a bérek. Ezek közül az első lépcső volt a legnagyobb arányú. Az utolsó emelés 2023 januárjában, nem egészen 15 százalékkal történt meg.

A jelenlegi bértábla szerint a pályán eltöltött idő alapján a következő összegekkel számolhatnak az orvosok:

0–2 év tapasztalattal a kezdő fizetés bruttó 687 837 forint 10 év tapasztalattal 1 399 247 forint 20 év után 1 655 653 forint 41 év szakmában töltött idő után 2 380 057 forint

Az egészségügyi szakdolgozók 2024. március 1-jével kaptak béremelést. Az új bértábla öt kategóriát határoz meg, az alapfokútól az egyetemi végzettségig. Fontos változás, hogy a pótlékok beépültek az alapbérbe, így azok beleszámítanak a nyugdíjba is.