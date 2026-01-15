béremelésekbérezésfegyverpénzpedagógusok bére

Így emelkedtek a tanárok, orvosok, katonák és rendőrök juttatásai az utóbbi években – ez változik januártól

Több százezren dolgoznak vagy teljesítenek szolgálatot Magyarországon tanárként, orvosként, katonaként vagy rendőrként. Így néznek ki a bérek és ilyen juttatásokra számíthatnak ma itthon az állami költségvetési forrásokból fizetett négy foglalkozás képviselői.

2026. 01. 15. 18:51
Az elmúlt években a kormány eltérő ütemben, de folyamatosan növelte a pedagógusok, az orvosok, a katonák és a rendőrök fizetését: az orvosoknál 2021 és 2023 között zajlott le a többlépcsős emelés, a fegyveres testületeknél az elmúlt években rendszeres illetmény- és juttatásbővítés történt, míg a pedagógusbérek 2026 elején 9-10 százalékkal nőttek. Így néz ki most az egyes szakmacsoportok képviselőinek bérezése.

A tanári bérek több lépcsőben jelentősen nőttek  Fotó: Csaba Hűvösi

Több lépcsőben nőttek a pedagógusbérek

A pedagógusoknál 2026-ban újabb béremelés lépett életbe a tavalyi kormányrendelet értelmében. Eszerint 2025-höz képest a bérek az egyes fokozatokban eltérő mértékben emelkedtek 2026. január 1-jétől. 

  • A gyakornoki fizetés 10 százalékkal, 
  • a pedagógus I. fokozat 9,9 százalékkal, 
  • a pedagógus II. 9,8 százalékkal, 
  • a mesterpedagógus 9,5 százalékkal, 
  • míg a kutatótanár 8,9 százalékkal lett magasabb. 

A HR Portal összegyűjtötte, hogyan alakulnak a tanári minimum- és maximumilletmények:

Tanár illetmények új

Az adatokból látszik, hogy egy gyakornok és a pedagógus II. kategóriába sorolt tanár bére között gyakorlatilag alig van különbség. 

A szakképzésben dolgozó oktatók bérfejlesztését is kormányrendelet rögzíti. Eszerint 2026. január 1-jétől átlagosan 10 százalékos béremelés valósul meg, és az oktatók bére nem lehet kevesebb havi bruttó 775 500 forintnál.

Az orvosoknál már korábban háromlépcsős béremelés történt

Orvosi béremelésről utoljára 2020-ban született kormányzati döntés, amelynek megfelelően 2021, 2022 és 2023 januárjában, három lépcsőben emelkedtek a bérek. Ezek közül az első lépcső volt a legnagyobb arányú. Az utolsó emelés 2023 januárjában, nem egészen 15 százalékkal történt meg.

A jelenlegi bértábla szerint a pályán eltöltött idő alapján a következő összegekkel számolhatnak az orvosok:

  1. 0–2 év tapasztalattal a kezdő fizetés bruttó 687 837 forint
  2. 10 év tapasztalattal 1 399 247 forint
  3. 20 év után 1 655 653 forint
  4. 41 év szakmában töltött idő után 2 380 057 forint

Az egészségügyi szakdolgozók 2024. március 1-jével kaptak béremelést. Az új bértábla öt kategóriát határoz meg, az alapfokútól az egyetemi végzettségig. Fontos változás, hogy a pótlékok beépültek az alapbérbe, így azok beleszámítanak a nyugdíjba is.

Katonák: illetmény mellett kiterjedt juttatási rendszer

A Magyar Honvédségnél 

a szerződéses katonák legkisebb illetménye bruttó 497 ezer forint havonta, az altiszteké bruttó 611 ezer forint, míg a tiszteké bruttó 748 ezer forint. 

A tartalékosállomány esetében az aktív szolgálatteljesítés során a katona bruttó 24–36 ezer forint napi illetményre jogosult rendfokozattól függően, amelyhez havonta bruttó 50 ezer forint rendelkezésre állási díj társul.

Január 1-jétől több ponton is kedvezően változtak a Magyar Honvédségnél szolgáló katonák, valamint a honvédelmi alkalmazottak illetményen kívüli juttatásai. 

  • az utazási költségtérítés nettó 100 százalékra emelkedett,
  • a gépjárműhasználat térítése kilométerenként 30 forintra nőtt,
  • az önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás havi bruttó 14 200 forintra emelkedett,
  • a 10 év alatti gyermekek után járó Szép-kártya-juttatás nettó 39 063 forint gyermekenként évente.
  • A külföldi missziókban szolgálók külszolgálati ellátmánya 10 százalékkal nőtt, a lakhatási támogatások felső határai pedig jelentősen emelkedtek, a munkáltatói kölcsön maximuma bruttó 10 millió forint lett.

Az önkéntes tartalékos katonák bruttó 150 ezer forintos szerződéskötési díjat kapnak a négyhónapos próbaidő után, valamint évi bruttó 600 ezer forint rendelkezésre állási díjban részesülnek, amelyet havi rendszerességgel, 50 ezer forintonként fizet ki részükre a Magyar Honvédség.

A rendőröknél kalkulálható munkabérek, sokrétű juttatások a jellemzők

A rendőri bérek kiszámításához az Országos Rendőr-főkapitányság külön kalkulátort fejlesztett. Az egyes foglalkozások, rendfokozatok közül

  • tiszthelyettesként az első évben bruttó 418 560 forint,
  • tisztként, 4 év szolgálati idővel bruttó 535 476 forint, középfokú angol nyelvvizsgával 558 666 forint,
  • nyomozótisztként 8 év szolgálati idővel bruttó 610 303 forint,
  • főnyomozóként, 16 év szolgálati idővel bruttó 757 617 forint illeti meg a munkavállalót.

A hivatásos állományt kiterjedt juttatási csomag egészíti ki, amelynek része az évi bruttó 200 ezer forintos kafetéria, a lakhatási támogatás vagy albérletidíj-hozzájárulás, az utazási költségtérítés, üdülési támogatás, családalapítási támogatás, valamint számos szociális és egészségügyi juttatás.

A kormány döntése szerint 2026 februárjában ismét kifizetik a fegyverpénzt. A kormányrendelet alapján ez egy egyszeri, hathavi illetménynek megfelelő szolgálati juttatás,

amely rendőröknek, katonáknak, katasztrófavédőknek, pénzügyőröknek, valamint újdonságként határvadászoknak és tisztjelölteknek jár.

