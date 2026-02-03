Rendkívüli

Orbán Viktor február 14-én tartja évértékelőjét

Már nem álom az egymilliós átlagfizetés – Ezen szakmák képviselőinek emelkedett januártól a bére

A tavalyi bérmegállapodások eredményeként és a közszférában zajló béremelési programoknak köszönhetően több közalkalmazott magasabb bért kap februártól, illetve az új szabályok szerint bővül az SZJA-mentes édesanyák köre is. A kormányzat célja az 1000 eurós minimálbér és az 1 millió forintos átlagbér elérése a következő ciklusban.

2026. 02. 03.
A napokban, a januári bérek utalásával több millió munkavállalóhoz és gyermekes családhoz érkezik magasabb fizetés. A minimálbéremelés, a közszféra béremelése, valamint a családi adókedvezmény év eleji újabb 50 százalékos emelése és a 40 év alatti, kétgyermekes anyák SZJA-mentessége együttesen jelentősen növeli a családok bevételeit – közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ, kedden. 

Januártól átlagosan további 10 százalékkal nőtt a tanárok és óvodapedagógusok bére, így átlagkeresetük már eléri a bruttó 950 ezer forintot. / Fotó: Gabor Ancsin

Cél az 1000 eurós minimálbér és egymillió forintos átlagbér

Mint írják: a januári béremeléseknek köszönhetően több pénzt kapnak a minimálbéren és a szakmunkás-minimálbéren foglalkoztatottak is. 2010 óta 

  • a minimálbér 73 500 forintról 322 800 forintra emelkedett, míg 
  • a garantált bérminimum 89 500 forintról 373 200 forintra nőtt. 
  • A bruttó átlagkereset 202 ezer forintról közel 800 ezer forintra nőtt, 
  • miközben a nettó átlagkereset átlépte az 500 ezer forintot. 

A kormány célja, hogy a következő kormányciklusban a növekedés folytatódjon: a minimálbér elérje az 1000 eurót, a bruttó átlagkereset pedig az 1 millió forintot. A kormány két lépcsőben megduplázta a családi adókedvezményt, melynek újabb, januári 50 százalékos emelésével a gyermekes családok is még több pénzhez jutnak. Egy gyermek esetében 20 ezer forintra, két gyermeknél gyermekenként 40 ezer forintra, azaz összesen 80 ezer forintra, három vagy több gyermek esetén pedig gyermekenként 66 ezer forintra nőtt a havi kedvezmény összege. Jelentősen emelkedik a 40 év alatti, két gyermeket nevelő anyák nettó fizetése is, mivel januártól ők is SZJA-mentességet kaptak.

A tanárok majdnem harmada már 900 ezer forint felett keres

Januártól átlagosan további 10 százalékkal nőtt a tanárok és óvodapedagógusok bére, így átlagkeresetük már eléri a bruttó 950 ezer forintot. A béremelést követően a vidéki tankerületekben dolgozó pedagógusok 36 százaléka 700-800 ezer forint közötti, 32 százaléka 800-900 ezer forint közötti, míg további 32 százalékuk már 900 ezer forint feletti bérben részesül. A szakképzésben dolgozó szakoktatók bére is 10 százalékkal emelkedett, így a béremelés után a minimum bruttó fizetésük 775 500 forintra nőtt, az átlagbérük megközelíti a 890 000 forintot.

Magasabb fizetés érkezik februárban 

  • a kulturális, 
  • a szociális, 
  • a gyermekjóléti 
  • és a gyermekvédelmi 

területen dolgozókhoz is: ők 15 százalékos béremelést kaptak.

Béremelés, otthontámogatás, fegyverpénz és SZJA-mentesség növelheti a jövedelmet februárban

A kormányhivatalokban dolgozó kormánytisztviselők fizetése is további 15 százalékkal nőtt januártól, a tavaly szeptemberi 15 százalékos emelés után. A közszféra dolgozóinak 1 millió forintos otthontámogatás is elérhetővé vált. A fegyveres testületek mintegy 80 ezer tagja – köztük katonák, rendőrök, katasztrófavédők, pénzügyőrök és határvadászok – már a múlt héten megkapták a hat havi fegyverpénzt.

Az SZJA-mentesség továbbra is segíti az eddigi kedvezményezett csoportokat: a 25 év alatti fiatalokat, a 30 év alatti, valamint a három vagy több gyermeket nevelő anyákat. A CSED, a GYED és az örökbefogadói díj már 2025. július 1-től adómentes, illetve január 1-től a GYED maximális összege havi 451 920 forint.

