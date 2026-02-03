Erasmus: Orbán Anita csúsztat, tudatosan ferdít a Tisza + videó

– A Tisza Párt és Orbán Anita csúsztat, hazudik és aljas módon manipulál – jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára, miután a tiszás Orbán Anita, Magyar Péter külügyi szakértője azt mondta, hogy a kormány politikája ellehetetleníti a fiatalokat, mivel nincs hozzáférésük az Erasmus programhoz, amihez a külföldi társaiknak van.

– Így nem tudtok kimenni külföldre tanulni egy vagy két szemesztert – állította Orbán Anita. Varga-Bajusz Veronika közölte: először is az Európai Bizottság politikája az, ami miatt nincs jelenleg Erasmus Magyarországon bizonyos egyetemi hallgatók számára.

A kormány minden aggályra válaszként meghozta a módosítási döntéseket, minden aggályt kezeltünk. Ennek ellenére fenntartják a diszkriminatív állapotot, olyan követelésekkel állnak elő, amelyekkel már a magyar egyetemek autonómiáját árusítanánk ki

– hangsúlyozta az államtitkár, aki szerint abban is csúsztat, hazudik és aljas módon manipulál Orbán Anita, hogy nincs lehetőségük a magyar diákoknak külföldön tanulni.

– Van lehetőségük, a kormány elindította a Pannónia programot, amely egy évente tízmilliárd forintos program, és amelynek keretében

a diákok nem csak Európában, hanem világszerte bárhol eltölthetnek egy vagy két szemesztert, nemzetközi tapasztalatot szerezhetnek, több ösztöndíjra jogosultak, mint az Erasmus programmal,

automatikus kreditelismeréssel térhetnek haza, hogy folytassák itthon a tanulmányaikat.

A program sikeressége abból is látszik, hogy egy év alatt kétszer annyian vettek részt a Pannónia programban ezekről az egyetemekről, mint korábban az Erasmusban – tudatta Varga-Bajusz Veronika.