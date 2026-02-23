A Tisza jelöltje kollégái helyett a multi mellé állt sztrájk idején + videó

Nem tüntet, ha a németek nem tüntetnek – magyarázta a Győr-Moson-Sopron vármegyei 2. egyéni választókerületben a Tisza színeiben induló Néher András még 2019-ben, a győri Audi-sztrájk idején. Elmondása szerint attól is rettegett, hogy a németek majd nem hagyják büntetlenül a demonstrációt. Ezért nem állt ki sztrájkoló kollégái mellett, és azzal is érvelt, hogy ő az irodán dolgozik – idézte fel a Kisalföld.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: AFP)

– Nem hiszem el, hogy ezt a németek büntetlenül hagyják – nyilatkozta a 24.hu-nak Néher András, amikor audis dolgozóként a 2019-es győri sztrájk kapcsán a helyszínen faggatták.

A kollégáit tehát nem támogatta béremelési törekvéseikben, ellenben gyorsan eldőlt, hogy ha úgy adódik, a német akaratnak készségesen behódol.

Mindez azért is érdekes, mert az idei évben ugyanez a Néher András kapott lehetőséget arra, hogy Magyar Péter képviselőjelöltje legyen a győri választókerületben.

A balliberális portál által készített videóban Néher András 0:11 percnél jelenik meg, idézett mondatai akkor, illetve 3:15 percnél hallhatók.

„Az irodán”, a „német ügyfelekkel” együtt dolgozó Néher András nemet mondott a győri dolgozókkal való összefogásra, de a béremelés – ha a többiek megharcolnak érte – jól jött volna neki.

– Nem sztrájkolok, mert a németek nem sztrájkolnak – fejtette ki a tiszás jelölt, még politikusi pályafutása előtt.

Magyar Péter későbbi embere minősítette is a győri dolgozók béremelés melletti kiállását, amikor azt mondta:

Ez lehet hogy csak ilyen ’48-as, »na majd én megmutatom!«.

Ezzel tehát azt állította, hogy a munkavállalóknak, kollégáinak nem annyira kell magasabb bér, inkább csak elvi kiállásról lehet szó esetükben. Ugyanakkor Néher András a riporteri kérdésre bevallotta, „lenn a gyárban nem volt”, tehát nem rendelkezett teljes képpel a sztrájkról. Ő azt érzékelte, hogy „az irodán” „mindenki elkezdett anyázni”, mert fújták a kürtöt.

A tiszás jelölt korábbi munkahelyén azonban ennél is tovább ment az érzéketlenségben, amikor nevetgélve gyakorlatilag a szolidaritás teljes hiányát mutatta fel a munkatársaival szemben: