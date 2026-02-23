Tisza PártAudi-gyárNéher AndrásGyőrMagyar Péter

A Tisza jelöltje kollégái helyett a multi mellé állt sztrájk idején + videó

Magyar Péter későbbi embere a béremelésnek viszont örült volna, ha a többiek harcolnak meg érte.

Magyar Nemzet
2026. 02. 23. 19:03
Nem tüntet, ha a németek nem tüntetnek – magyarázta a Győr-Moson-Sopron vármegyei 2. egyéni választókerületben a Tisza színeiben induló Néher András még 2019-ben, a győri Audi-sztrájk idején. Elmondása szerint attól is rettegett, hogy a németek majd nem hagyják büntetlenül a demonstrációt. Ezért nem állt ki sztrájkoló kollégái mellett, és azzal is érvelt, hogy ő az irodán dolgozik – idézte fel a Kisalföld.

Peter Magyar, leader of the Tisza Party, speaks at the memorial of the Tisza Party on the 69th anniversary of the breakout of the Hungarian Revolution of 1965, in Budapest, Hungary, on October 23, 2025. (Photo by Balint Szentgallay/NurPhoto) (Photo by Balint Szentgallay / NurPhoto via AFP)
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: AFP)

– Nem hiszem el, hogy ezt a németek büntetlenül hagyják – nyilatkozta a 24.hu-nak Néher András, amikor audis dolgozóként a 2019-es győri sztrájk kapcsán a helyszínen faggatták.

A kollégáit tehát nem támogatta béremelési törekvéseikben, ellenben gyorsan eldőlt, hogy ha úgy adódik, a német akaratnak készségesen behódol.

Mindez azért is érdekes, mert az idei évben ugyanez a Néher András kapott lehetőséget arra, hogy Magyar Péter képviselőjelöltje legyen a győri választókerületben.

A balliberális portál által készített videóban Néher András 0:11 percnél jelenik meg, idézett mondatai akkor, illetve 3:15 percnél hallhatók.

„Az irodán”, a „német ügyfelekkel” együtt dolgozó Néher András nemet mondott a győri dolgozókkal való összefogásra, de a béremelés – ha a többiek megharcolnak érte – jól jött volna neki.

– Nem sztrájkolok, mert a németek nem sztrájkolnak – fejtette ki a tiszás jelölt, még politikusi pályafutása előtt.

Magyar Péter későbbi embere minősítette is a győri dolgozók béremelés melletti kiállását, amikor azt mondta:

Ez lehet hogy csak ilyen ’48-as, »na majd én megmutatom!«.

Ezzel tehát azt állította, hogy a munkavállalóknak, kollégáinak nem annyira kell magasabb bér, inkább csak elvi kiállásról lehet szó esetükben. Ugyanakkor Néher András a riporteri kérdésre bevallotta, „lenn a gyárban nem volt”, tehát nem rendelkezett teljes képpel a sztrájkról. Ő azt érzékelte, hogy „az irodán” „mindenki elkezdett anyázni”, mert fújták a kürtöt.

A tiszás jelölt korábbi munkahelyén azonban ennél is tovább ment az érzéketlenségben, amikor nevetgélve gyakorlatilag a szolidaritás teljes hiányát mutatta fel a munkatársaival szemben:

Sok értelme nincsen, mert most a gyárfejlesztések lesznek a veszélyben az elkövetkezendő időben, meg majd elvisznek innen gyártást. Szóval egy kicsit átlendültünk a ló túloldalára. Nem hiszem el, hogy a németek majd ezt büntetlenül hagyják.


Borítókép: Néher András és Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza politikusai (Forrás: Facebook)

