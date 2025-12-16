Ha óvni akarja az erdőket, akkor ilyen fenyőt ne vegyen! Még az emberi szervezetet is károsítja

Sokan élnek abban a hitben, hogy a műfenyő környezetkímélőbb, hiszen – ellentétben a vágott fenyővel – tartós, akár évekig is eláll, míg a fenyőfákat évente kivágják. A vita gyakran félreértéseken alapul: sokan úgy gondolják, hogy a karácsonyi fenyő kivágása erdőirtással jár.

A karácsonyra szánt fenyőfák speciális ültetvényekről származnak

– Fontos tisztázni, hogy a karácsonyra szánt fenyőfákat erre a célra kialakított ültetvényeken nevelik, tehát nem az őshonos erdőktől veszik el a területet, mint azt néhányan gondolják – emelte ki Aszalós Réka, a HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársa. Hozzátette, hogy az ilyen fenyőültetvények élőhelyet is biztosítanak többféle állatcsoportnak, bár jelentőségük ilyen tekintetben elmarad az őshonos idős erdőkétől.

Ebben a tekintetben a karácsonyfa termesztése nem lóg ki a többi intenzív szántóföldi vagy erdőültetvény-jellegű gazdálkodásból. Nincs jelentős különbség az ültetvényeken nevelt fenyőfák és más haszonnövények között: mindegyiket további emberi felhasználásra termelik.

A műfenyő nem a legjobb opció

– A műanyag fenyő a legkevésbé ajánlott megoldás karácsonyra. Bármennyire praktikusnak tűnik, kifejezetten káros a környezetre – mondta a kutató. A műfenyők nagyrészt polivinil-kloridból (PVC) készülnek, ami nem lebomló műanyag.

Így egy idő után a műfenyő olyan hulladék lesz, amely tovább szennyezi a környezetet. A szállításuk is jelentős terhelést jelent, hiszen a műfenyők többsége több ezer kilométeres távolságból érkezik a hazai boltokba, webáruházakba. Azt is figyelembe kell venni, hogy kutatások szerint a műfenyők mikroműanyagokkal szennyezik a környezetet és az emberi szervezetet.

Mi a legjobb választás, ha a környezetet nézzük?

Klíma- és természetvédelmi szempontból Aszalós Réka szerint a legjobb választás az alternatív karácsonyfa, amelyet akár gallyakból vagy deszkákból is össze lehet állítani. Az interneten ma már számos nagyon szép, kreatív és emellett környezetbarát ötletet lehet találni. Ugyanakkor érthető, ha valaki tradicionális vagy kulturális okokból élő fenyőt szeretne az ünnepre. Ebben az esetben azonban érdemes a környezeti szempontokat mérlegelni.