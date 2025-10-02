  • Magyar Nemzet
Tarantino megcsinálja a harmadik Kill Bill-filmet, de nem úgy, ahogy vártuk volna

Quentin Tarantino ismét meglepetést okozott a rajongóknak: elkészíti a Kill Bill folytatását, ám nem a hagyományos módon. A rendező bejelentette, hogy a harmadik rész nem közvetlen akciófilm lesz, hanem egy különleges formátumú, félig animált, félig élőszereplős produkció, amely új perspektívából meséli tovább a Menyasszony történetét.

Munkatársunktól
2025. 10. 02. 18:42
Quentin Tarantino új filmmel bővíti az eddigi kétrészes Kill Bill univerzumot.
Quentin Tarantino új filmmel bővíti az eddigi kétrészes Kill Bill univerzumot. Forrás: TMDb
Tarantino évek óta lebegteti a Kill Bill Vol. 3 lehetőségét, sokszor beszélt arról, hogy a folytatásban Vernita Green (Vivica A. Fox) lányának, Nikkinak a bosszúja állhat majd a középpontban. Most azonban kiderült, hogy a rendező teljesen más irányba vitte el a projektet: Tarantino mindig is egyetlen, négyórás filmnek szánta a történetet, ám azt a vágás során két részre bontották: a Vol. 1 2003-ban, a Kill Bill 2. pedig 2004-ben jelent meg, és együtt több mint 330 millió dollárt hoztak világszerte. Az új változatban eltűnnek a cliffhangerek és a visszatekintések, így a sztori megszakítás nélkül, folyamatos narratívaként bontakozik majd ki, és egy eddig sosem látott, hét és fél perces animációs jelenet is bekerült a filmbe.

 

Quentin Tarantino trükközik a számokkal

A film hivatalos címe Kill Bill: The Whole Bloody Affair, és a 2006-os cannes-i filmfesztiválon már látható volt egy hasonló produkció, amit később egy újravágott formában láthattak egy alkalommal 2011-ben Los Angelesben, azóta viszont szinte elérhetetlen volt. Tavaly nyáron Tarantino a saját maga által tulajdonolt Vista Theaterben mutatta be néhányszor, igaz, akkor megszakítással vetítették.

Tarantino a Varietynek adott interjúban úgy fogalmazott, hogy sosem akarta ugyanazt elmesélni, az új Kill Bill voltaképpen csak kitágítja a Menyasszony univerzumát.

A Kill Bill: The Whole Bloody Affair 2026-ban kerülhet a mozikba, magyarországi bemutatóról egyelőre nincs információ, de a stúdió biztosra ígérte a digitális és a streamingmegjelenést is.

Tarantino mindig hangoztatja, hogy a tizedik filmje után visszavonul, a matek azonban csak problémásan tartható, hiszen amennyiben a Kill Bill eddigi két részét nem számítjuk egy filmnek, a rendező már elérte a teljesíteni kívánt célját.

Ezenfelül ott van a Grindhouse is, amelynek szintén két változata is létezik (a Terrorbolygóval közös és az attól különálló kópiákkal), és a számolást az új Kill Bill-produkció sem könnyíti meg. Az mindenesetre biztos, hogy Tarantino a 10. nagyjátékfilmjének sokáig a The Movie Critic (A filmkritikus) című filmet szánta, de a forgatókönyv elkészítése után meggondolta magát, és mégsem forgatja le, így a bűvös 10. film kilétét máig homály fedi. A Volt egyszer egy Hollywood... azonban sorozatként folytatódik, már el is kezdődött a forgatás Brad Pitt-tel, Tarantino forgatókönyve alapján, David Fincher rendezésében. Korábban Tony Scott és Oliver Stone forgatott kultikus bűnfilmeket Tarantino forgatókönyvéből, most úgy tűnik, ezzel Fincher is beállt a sorba.


 

