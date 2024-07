Meglepő, idén melyik új filmre voltak a legtöbben kíváncsiak

Elérte az egymilliárd dolláros álomhatárt globális bevételek terén az Agymanók 2, így a Disney és a Pixar produkciója az idei év első kasszasikere – derül ki a Variety cikkéből. Az emberi agyban működő érzésekkel foglalkozó animációs film Észak-Amerikában majdnem 470, nemzetközi szinten pedig további 545,5 millió dollárt termelt a mozikban, így összbevétele meghaladta az egymilliárd dollárt.

Az új és a régi érzelmek találkozása az Agymanók 2-ben sem zökkenőmentes (Fotó: AFP/Pixar)

Az Agymanók 2 ezzel csatlakozott a 11 animációs filmet tartalmazó elitklubhoz, amelyek túllépték a egymilliárdos álomhatárt, és amelyek mindegyike Disney-produkció – bár utóbbi aligha meglepő, hiszen a kedves rajzfilmjeiről ismertté vált stúdió mára fél Hollywoodot felvásárolta. Az Agymanók folytatása június 14-én debütált a mozikban és rögtön túlszárnyalta a várakozásokat, megelőzte a Dűne 2-t is. Ez volt az első film a tavalyi Barbie óta, amely százmilliós bevétel fölötti eredménnyel nyitott, ráadásul azóta is őrzi első helyét a nézettségi listán.

Az eredmény új reményt ad a streaming korában egyre nehezebb helyzetbe kerülő moziknak is. A Covid ugyanis arra ösztönözte az embereket, hogy otthon nézzenek filmeket

– emlékeztetett Pete Docter, a Pixar vezére.

A folytatás majdnem tíz évvel a 2015-ös első Agymanók után került vászonra és nemcsak megismételte, de meg is haladta elődje sikerét. A történet egy fiatal lány, Riley megszemélyesített érzéseinek kalandjait mutatja be: Derűét, Bánatét, Haragét, Majréét és Undorét. Ám ahogy Riley nő, úgy csatlakoznak új, a kamaszkorra jellemző érzések a meglévőkhöz, így kerül képbe az Agymanók 2-ben Feszkó, Irigység, Ciki és Uncsi. A történetet világszerte dicsérték a kritikusok, hiszen nem pusztán szórakoztató, de segít megértetni a gyerekekkel az emberi agy és az érzelmek működését is.