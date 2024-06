Filmek júniusban, amiket vétek lenne kihagyni

Családi kikapcsolódáshoz Agymanók 2.

A gyerekek egyik nagy kedvence, az Agymanók című film újabb résszel jelentkezik. Az első rész több mint kilenc éve robbant be a köztudatba és lopta be magát a családok és a gyerekek szívébe. Az érzelmeket bemutató animációs film ezúttal a főszereplő karakteren, Rileyn keresztül a tinédzserkori fejlődést tárja fel – a film június 13-tól látható a mozikban.

Filmek júniusban: érkezik az Agymanók 2. is Forrás: themoviedb.org

Céline Dion

Az Amazon Prime-ra érkezik a világhíres énekesnőről szóló dokumentumfilm, az Én vagyok: Céline Dion. A többszörös Grammy-díjas kanadai énekesnő egyik legnépszerűbb dala a Titanic-film főcímdala, a My Heart Will Go On, de ezenkívül lírai, szerelmes dalaival meghódította a közönséget, sok-sok turnén járt karrierje során és számos albummal örvendeztette meg rajongóit. Az utóbbi években nagyszabású turnéjának állomásait elhalasztotta, majd pedig törölte, köztük a budapesti állomást is tudta vállalni. A világturné lemondásának hátterében Celine Dion betegsége állt, mely egyre inkább megakadályozta hivatásának gyakorlásában.

A június 25-től érkező filmet az Oscar-jelölt Irene Taylor rendezte

– a film az ígéri, a nézők betekintést nyerhetnek Céline Dion személyes kihívásaiba, melyekkel az életét megváltoztató betegség diagnózisát követően kellett szembenéznie.

Horizont: Egy amerikai eposz

Az amerikai epikus westernfilm első része június 28-án érkezik a mozikba. A Kevin Costner által rendezett mozifilm a régi westernfilmek hangulatát idézi. Az alkotás az amerikai polgárháború időszakában játszódik és Amerika hőskorszakának bemutatására törekszik, olyan sztárokkal a címszerepekben, mint Dale Disckey, Kevin Costner vagy éppen Jane Malone.