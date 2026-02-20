29P/Schwassmann-Wachmann: hirtelen százszorosára növekedett a titokzatos üstökös fényessége

A 29P/Schwassmann-Wachmann üstökös olyan szokatlan kifényesedést produkált, amelynek a pontos okát nem értik a csillagászok.

A 29P/Schwassmann-Wachmann üstökös az úgynevezett rövid periódusú kométák közé tartozik Fotó: Starlust.org

29P/Schwassmann-Wachmann: kitört az alvó kozmikus jégvulkán

A szokatlan üstökös, a 29P/Schwassmann-Wachmann (29P) egy hatalmas jéggömb, amelynek nagyjából 60 kilométer hosszú az átmérője – ez nagyjából háromszor akkora, mint New York híres belső kerülete, a Manhattan hossza.

A 29P/Schwassmann-Wachmann egy ritka, körülbelül 500 objektumból álló csoport része, amelyet kentauroknak neveznek a csillagászok.

A Kentaur-csoporthoz tartozó kométák a belső Naprendszer körül keringenek. Az 29P üstökös azonban ezen belül egy még különlegesebb kozmikus klubhoz, az úgynevezett kriovulkáni üstökösök csoportjához tartozik, amelyek időnként gázt és jeget köpnek szét a kozmikus környezetükben.

Jégvulkánok kitörése a Szaturnusz Encaladus holdján Fotó: NASA/JPL/Space Science Institute

A jégvulkánok vagy kirovulkánok olyan vulkanikus képződmények, amelyek a forró olvadt kőzetanyag, a magma helyett illékony anyagokat, így többek között vizet, metánt, vagy ammóniát lövellnek ki a kitöréseik során. Ezt a kilövellt anyagot nevezzük jég-, vagy kiromagmának. A kiromagma összetevői párafelhőként jelennek meg a környező térben. A jégvulkánok általában a vízben gazdag úgynevezett jégholdakon, vagy más hasonló, nagyon alacsony hőmérsékletű kozmikus objektumokon fordulnak elő.

Egy kriovulkáni üstökösön jellemzően akkor következik be a jégvulkáni robbanás, amikor a Nap közelébe kerülve a kométa jeges héja, vagy az üstökös magja túl sok napsugárzást nyel el. Ez a plusz sugárzás túlhevíti az üstökös belsejében található fagyott gáz és por keverékét – az úgynevezett kriomagmát –, és ez a jeges keverék szublimációját okozza. A keletkező gáz nyomásnövekedést okoz az üstökös középpontjában, ami végül megrepeszti a magot, lehetővé téve, hogy az égitest a jeges belső részeit kilökje az űrbe.

Az üstökösök látványos része a kóma és a csóva Fotó: Space.com

Amikor ez megtörténik, az üstököst körülvevő gázokból és porból álló anyagfelhő, az úgynevezett kóma jelentősen kitágul, lehetővé téve ezáltal, hogy több napfényt verjen vissza és így sokkal fényesebben ragyogjon az éjszakai égbolton.

A kóma – ami a latin coma, vagyis a haj szóból származó kifejezés –, a csillagászatban az üstökösök magja körül kialakuló gázfelhő neve. A kóma az üstökösök perihéliuma, Naphoz való közelsége során alakul ki a központi csillag sugárzásának hatására, ami miatt az üstökös magján lévő fagyott jég párologni kezd. A Napból kiáramló elektromosan töltött részecskék hatására a gázok kiszakadhatnak a kómából és a sugárnyomás hatására hosszú csóvaként jelennek meg az üstökös mögött.

A Spaceweather.com szerint február 10-én a 29P üstökös hirtelen kifényesedett és nagyjából 100-szorosára növelte a fényességét azt jelezve, hogy egy igen nagy erejű jégvulkáni kitörésen mehetett keresztül. Ez a kitörés az elmúlt két és fél évtized öt legnagyobb kirovulkanikus kitörése közé tartozik – mondták szakértők a Spaceweather.com-nak –, egyben ez a legerősebb ilyen jellegű esemény az üstökös 2024. októberi négyszeres kitörés óta, ami a 29P üstököst a szokásosnál 300-szor fényesebbé tette.