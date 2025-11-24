Olcsó, benzines változatban is megjelent az újabb Fiat 500

Mivel a régi, 17 éve kapható Fiat 500 már nem felel meg az EU legújabb kiberbiztonsági követelményeinek, a Fiat kénytelen leállítani a gyártását. A második generációs, 2020-ban bemutatott modell ugyan megfelel a kívánalmaknak, de az eddig csak elektromos hajtással, 500e néven volt kapható, és a magas ára miatt meg sem közelítették az eladásai a régi modellét.
Emiatt az olasz gyártó úgy döntött, hogy átalakítja az 500e-t, méghozzá úgy, hogy beleteszi a régi generációban is használt egyliteres, háromhengeres benzinmotort a lágy hibrid hajtással és a kézi váltóval együtt. Akárcsak az elektromos hajtásláncú verzió esetében, háromféle karosszéria közül választhatnak a vevők: hagyományos háromajtós, 3+1 ajtós (jobb oldalt dupla ajtóval) és kabrió.
Mivel a hajtáslánc teljesítménye a modellváltás közben 70-ről 65 lóerőre csökkent, és az új 500-as 126 kilóval nehezebb is elődjénél (940 vs. 1066kg), a menetteljesítményei romlottak. A ferdehátú karosszériaváltozat 13,8 helyett már csak 16,2 másodperc alatt gyorsul 100 km/h-ra, a valamivel nehezebb kabriónak pedig még több idő (17,3 másodperc) kell ehhez; a végsebesség mindkettőnél 155 km/h a korábbi 167 km/h helyett.
Ha nem is gyors, legalább takarékos a lágy hibrid 500-as: a hivatalos WLTP üzemanyag-fogyasztása csak 5,3 liter/100 km.
Az új 500 Hybrid megjelenése nagyrészt megegyezik az elektromos 500e-ével, kivéve a módosított hűtőrácsot, amely több levegőt juttat a motortérbe. Átvették az 500e ízléses és jó minőségű belső terét is, amely tartalmazza a Stellantis-modellekben megszokott 10,25 colos érintőképernyőt. Magasra, a kormánykerék mellé került a váltókar, pont úgy, ahogy a régi 500-asban szerették a vevők.
Elődjével ellentétben a lágy hibrid 500-ast már nem a lengyelországi Tychy-ben, hanem Olaszországban, Torinóban gyártják, ugyanazon a gyártósoron, ahol az 500e is készül. A Mirafiori üzem 2026-tól évente 100 ezer Fiat 500 Hybrid legyártására lesz képes.
Az új 500 Hybrid három felszereltségi szinttel (Pop, Icon és La Prima) érhető majd el 2026 első negyedévétől. Ezek mellé érkezik a Fiat örök otthona előtt tisztelgő „Torino” bevezető széria, amely kizárólag a ferdehátú karosszériához lesz rendelhető.
