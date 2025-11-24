autós hírFiatFiat 500

Olcsó, benzines változatban is megjelent az újabb Fiat 500

A második generációs modell eddig csak elektromos hajtással volt kapható, meglehetősen drágán.

2025. 11. 24. 16:51
Forrás: Fiat
Mivel a régi, 17 éve kapható Fiat 500 már nem felel meg az EU legújabb kiberbiztonsági követelményeinek, a Fiat kénytelen leállítani a gyártását. A második generációs, 2020-ban bemutatott modell ugyan megfelel a kívánalmaknak, de az eddig csak elektromos hajtással, 500e néven volt kapható, és a magas ára miatt meg sem közelítették az eladásai a régi modellét. 

Fiat 500 Hybrid
Fotó: Fiat

Emiatt az olasz gyártó úgy döntött, hogy átalakítja az 500e-t, méghozzá úgy, hogy beleteszi a régi generációban is használt egyliteres, háromhengeres benzinmotort a lágy hibrid hajtással és a kézi váltóval együtt. Akárcsak az elektromos hajtásláncú verzió esetében, háromféle karosszéria közül választhatnak a vevők: hagyományos háromajtós, 3+1 ajtós (jobb oldalt dupla ajtóval) és kabrió.

Fiat 500 Hybrid
Fotó: Fiat

Mivel a hajtáslánc teljesítménye a modellváltás közben 70-ről 65 lóerőre csökkent, és az új 500-as 126 kilóval nehezebb is elődjénél (940 vs. 1066kg), a menetteljesítményei romlottak. A ferdehátú karosszériaváltozat 13,8 helyett már csak 16,2 másodperc alatt gyorsul 100 km/h-ra, a valamivel nehezebb kabriónak pedig még több idő (17,3 másodperc) kell ehhez; a végsebesség mindkettőnél 155 km/h a korábbi 167 km/h helyett. 

Ha nem is gyors, legalább takarékos a lágy hibrid 500-as: a hivatalos WLTP üzemanyag-fogyasztása csak 5,3 liter/100 km.

Fiat 500 Hybrid
Fotó: Fiat

Az új 500 Hybrid megjelenése nagyrészt megegyezik az elektromos 500e-ével, kivéve a módosított hűtőrácsot, amely több levegőt juttat a motortérbe. Átvették az 500e ízléses és jó minőségű belső terét is, amely tartalmazza a Stellantis-modellekben megszokott 10,25 colos érintőképernyőt. Magasra, a kormánykerék mellé került a váltókar, pont úgy, ahogy a régi 500-asban szerették a vevők.

Fiat 500 Hybrid
Fotó: Fiat

Elődjével ellentétben a lágy hibrid 500-ast már nem a lengyelországi Tychy-ben, hanem Olaszországban, Torinóban gyártják, ugyanazon a gyártósoron, ahol az 500e is készül. A Mirafiori üzem 2026-tól évente 100 ezer Fiat 500 Hybrid legyártására lesz képes. 

Fiat 500 Hybrid
Fotó: Fiat

Az új 500 Hybrid három felszereltségi szinttel (Pop, Icon és La Prima) érhető majd el 2026 első negyedévétől. Ezek mellé érkezik a Fiat örök otthona előtt tisztelgő „Torino” bevezető széria, amely kizárólag a ferdehátú karosszériához lesz rendelhető.

 

