Bajban a Porsche, drasztikus lépésekre kényszerül a német gyártó

A stuttgarti gyártó 212 509 járművet értékesített az idei első kilenc hónapban, 6 százalékkal kevesebbet az egy évvel korábbinál, viszont

a kínai értékesítése sokkal nagyobb mértékben, 26 százalékkal esett vissza (32 195 járműre)

– derült ki a vállalat friss jelentéséből. Ezt valamennyire ellensúlyozta, hogy Észak-Amerikában, az autógyártó legnagyobb értékesítési piacán, 5 százalékkal, 64 446-ra nőttek az eladások.

Az idei első kilenc hónapban leszállított Porschék 35,2 százaléka elektromos vagy hibrid volt, 12,8 százalékponttal felülmúlva a tavalyi év azonos időszakában elért arányt, köszönhetően a frissen bevezetett, második generációs, csak elektromosként létező Macan szabadidő-autónak. Egyébként a teljesen elektromos autók (BEV) aránya 23,1 százalék, a hálózatról is tölthető, plug-in hibrideké (PHEV) 12,1 százalék volt a január-szeptemberi időszakban.

A 718-as család már nyugdíjba vonult, az alapvetően elektromos utód jövőre érkezik, de lesz belőle benzines topverzió is

Fotó: Porsche

A cég honlapján közzétett adatok alapján Európában (Németország nélkül) a Porsche 50 286 járművet szállított ki az idei első kilenc hónapban, 4 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel korábban. A Németországban eladott járművek száma 16 százalékkal, 22 492-re esett. Ugyanakkor az Észak-Amerikán kívüli egyéb tengerentúli és feltörekvő piacokon 3 százalékkal több, 43 090 autó talált gazdára.

Nem meglepetés, hogy világszerte a Macan volt a legkelendőbb modell az első kilenc hónapban, 64 783-at adtak el belőle, ennek 55 százaléka (36 250 db) már a tisztán elektromos hajtású, második generációs modell volt, a maradék pedig a belső égésű motorral hajtott első nemzedék, amely Európában már nem is kapható.

Fotó: Porsche

„A Porsche idén továbbra is erős szállítási adatokat produkál, ami megfelel a várakozásainknak, különösen a jelenlegi geopolitikai és gazdasági körülményeket figyelembe véve” – nyilatkozta Matthias Becker, a Porsche AG értékesítésért és marketingért felelős igazgatótanácsának tagja. Ennek némileg ellentmondt, hogy a Porsche vezérigazgatója, Oliver Blume október elején viszont azt jelentette be, hogy a vállalata jelentősen módosítja elektrifikációs stratégiáját.

Például a jövőre érkező 718-as sportautó modellek, a Boxster és a Cayman mégsem csak elektromos hajtással lesz kapható,

hanem a csúcsverziók esetében megmarad a benzinmotor választásának lehetősége (valószínűleg hibridként, a 911 GTS-ből érkező T-Hybrid hajtáslánccal).