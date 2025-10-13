autós hírPorsche MacanPorsche

Bajban a Porsche, drasztikus lépésekre kényszerül a német gyártó

Jelentősen csökkentek a Porsche eladásai a világ legnagyobb autópiacán. Részben emiatt dönthettek a középtávú elektromos stratégia teljes felülvizsgálatáról és az FIA WEC bajnokságból való kiszállásról is.

2025. 10. 13. 10:48
Porsche
Porsche Macan Electric Forrás: Porsche
A stuttgarti gyártó 212 509 járművet értékesített az idei első kilenc hónapban, 6 százalékkal kevesebbet az egy évvel korábbinál, viszont 

a kínai értékesítése sokkal nagyobb mértékben, 26 százalékkal esett vissza (32 195 járműre)

– derült ki a vállalat friss jelentéséből. Ezt valamennyire ellensúlyozta, hogy Észak-Amerikában, az autógyártó legnagyobb értékesítési piacán, 5 százalékkal, 64 446-ra nőttek az eladások.
Az idei első kilenc hónapban leszállított Porschék 35,2 százaléka elektromos vagy hibrid volt, 12,8 százalékponttal felülmúlva a tavalyi év azonos időszakában elért arányt, köszönhetően a frissen bevezetett, második generációs, csak elektromosként létező Macan szabadidő-autónak. Egyébként a teljesen elektromos autók (BEV) aránya 23,1 százalék, a hálózatról is tölthető, plug-in hibrideké (PHEV) 12,1 százalék volt a január-szeptemberi időszakban.

A 718-as család már nyugdíjba vonult, az alapvetően elektromos utód jövőre érkezik, de lesz belőle benzines topverzió is
Fotó: Porsche

A cég honlapján közzétett adatok alapján Európában (Németország nélkül) a Porsche 50 286 járművet szállított ki az idei első kilenc hónapban, 4 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel korábban. A Németországban eladott járművek száma 16 százalékkal, 22 492-re esett. Ugyanakkor az Észak-Amerikán kívüli egyéb tengerentúli és feltörekvő piacokon 3 százalékkal több, 43 090 autó talált gazdára. 

Nem meglepetés, hogy világszerte a Macan volt a legkelendőbb modell az első kilenc hónapban, 64 783-at adtak el belőle, ennek 55 százaléka (36 250 db) már a tisztán elektromos hajtású, második generációs modell volt, a maradék pedig a belső égésű motorral hajtott első nemzedék, amely Európában már nem is kapható.

Porsche
Fotó: Porsche

„A Porsche idén továbbra is erős szállítási adatokat produkál, ami megfelel a várakozásainknak, különösen a jelenlegi geopolitikai és gazdasági körülményeket figyelembe véve” – nyilatkozta Matthias Becker, a Porsche AG értékesítésért és marketingért felelős igazgatótanácsának tagja. Ennek némileg ellentmondt, hogy a Porsche vezérigazgatója, Oliver Blume október elején viszont azt jelentette be, hogy a vállalata jelentősen módosítja elektrifikációs stratégiáját. 

Például a jövőre érkező 718-as sportautó modellek, a Boxster és a Cayman mégsem csak elektromos hajtással lesz kapható,

 hanem a csúcsverziók esetében megmarad a benzinmotor választásának lehetősége (valószínűleg hibridként, a 911 GTS-ből érkező T-Hybrid hajtáslánccal). 

Porsche
Fotó: Porsche

További jelentős változás, hogy a Cayenne fölé pozicionált „K1” kódnevű elektromos SUV zászlóshajó ötletét elvetették, helyette egy ugyanilyen nagy, de benzines és plug-in hibrid hajtásokkal szerelt hétszemélyes SUV fog érkezni. A kínálat alján is bővülés várható: 

érkezik a belső égésű motorral szerelt Macan utóda, amely az új Audi Q5 testvérmodellje lesz,

ezen kívül a következő években érkezik egy 4,2 méter körüli kis SUV is, szintén benzines és konnektoros hibrid hajtásláncokkal. Blume szerint a gyártó meghosszabbítja a belső égésű motorral hajtott Cayenne és Panamera élettartamát a 2030-as évekig, ami azt jelenti, hogy a jelenlegi, harmadik generációs Cayenne értékesítése párhuzamosan folyik majd a negyedik generációs, tisztán elektromos modellével, amihez frissíteni kell majd a előbbi, nyolcéves konstrukciót.

Porsche
Fotó: Porsche

A Porsche leállítja a Volkswagen-csoport SSP platformjának „Sport” változatának fejlesztését is, amely a K1, az elektromos Panamera és a következő Taycan alapjául szolgált volna – csak ez a lépés 1,8 milliárd eurós (703 milliárd forintos) veszteséget jelent a cégnek. A platform most a következő évtizedben érkezik. „Egyértelműen csökkent a kereslet a dedikáltan akkumulátoros elektromos autók iránt, és ezt figyelembe vesszük” – mondta Blume, aki azt is elárulta, hogy a kedvezőtlen fejlemények miatt az idei évben a várható nettó nyereségrátája a tavalyi 14,1%-ról várhatóan  2%-ra csökken, de középtávon növekedésre számítanak, amikor az új termékek bevezetésével a haszonkulcsok újra 10% fölé emelkedhetnek.

Porsche
A WEC-ből kiszáll a Porsche, de az amerikai IMSA bajnokságból nem
Fotó: Porsche

Szintén friss hír, hogy 

a Porsche kiszáll a Hosszútávú-világbajnokságból (WEC), 

vagyis 2026-tól már nem vesz részt gyári csapattal a sorozatban. Ettől függetlenül lehet, hogy a privát Proton istálló némi gyári támogatással folytatja a 963-asok versenyeztetését a követlező szezonban, így Le Mans-ban is, bár ehhez két autót kell indítaniuk az idei egy helyett. A Formula-E bajnokságban marad a gyári részvétel.


 

