A Porsche dobja piacra az első villanyautót, amit kábel nélkül lehet tölteni + videó

A jövőre piacra lépő Porsche Cayenne Electric felárért vezeték nélküli töltéssel is kapható lesz, amely állítólag

az első, OEM autógyártó által kifejlesztett indukciós autótöltési megoldás a piacon.

A hivatalosan Porsche Wireless Charger (PWC) névre keresztelt rendszer akár 11 kW sebességet is kínál, és -40 és +50 Celsius fok közötti hőmérsékleten működik. A Porsche azt állítja, hogy a törmelék, például a levelek vagy a hó nem befolyásolja. Körülbelül 90%-os hatásfokkal működik, ami alig rosszabb a kábeles megoldások 90-95%-os hatásfokánál.

A Cayenne Electric digitális kijelzőjén megjelenő frontkamera-képet segédvonalakkal látja el a Porsche, hogy ezek segítsék a vezetőt pontosan a megfelelő helyre parkolni. Ezután az alapáras légrugózás néhány centiméterrel lejjebb engedi a karosszériát, ekkor az autó alatt mágneses mező keletkezik, és megkezdődik az elektronok láthatatlan átvitele a nagyfeszültségű lítium-ion akkumulátorba. Nem elég csak a 60 mm magas, félmázsás töltőpadot a kocsifelhajtó vagy a garázs padlójába beépíteni, mert az autó padra irányítását segítő érzékelőkre is szükség van. A fali töltődobozt viszont teljesen kiválthatja az új töltési megoldás, bár jóval lassabb nála.

A töltőpad 117 cm hosszú, 78 cm széles, és 6 cm magas

Fotó: Porsche

A 15 kg-os, vízhűtéses töltő vevőegység a SUV elején, a védő alvázburkolat mögé van csavarozva, a Porsche várhatóan kb. 900 ezer forint felárat kér majd érte. Szintén nem olcsó a külső töltőpad, mivel annak másfélszer ennyi az ára. Tehát

összesen több mint kétmillió forintjába kerül majd a rendszer annak, aki vezeték nélkül akar autót tölteni,

bár a Cayenne Electric várhatóan kb. 50 millió forintos alapárához képest ez is elenyésző összeg. Apró üröm az örömben, hogy ha a jövőben elérhetővé válik egy gyorsabb indukciós töltőrendszer, a Porsche szerint a régi szoftver önmagában nem lesz elegendő a nagyobb töltési sebesség eléréséhez, ezért újabb hardverre is szükség lesz.

A fedélzeti kijelzőn is követni lehet, hogy áll a töltés

Fotó: Porsche

Fejlett biztonsági rendszereket integráltak a PWC-be, amely természetesen vízálló. Például, ha a macskát vonzza a töltőállomás hője, az idegen tárgyat érzékelő rendszer megszakítja a mágneses töltést. Amikor az állat távozik, a töltés újraindul.

A rendszer LTE és vezeték nélküli LAN modullal is fel van szerelve,

így a My Porsche alkalmazáson keresztül bárhonnan vezérelhető. A fali töltőállomáshoz hasonlóan a töltés manuálisan indítható és leállítható, vagy csúcsidőn kívüli időszakra is beállítható, és előfűtés is lehetséges. Jövőre lesz elérhető a PWC, amikor a Cayenne Electric forgalomba kerül. A pletykák szerint nagy szabadidő-autó negyedik generációja körülbelül 400 kW-os kábeles töltési sebességgel és a „Turbo” nevű csúcsváltozatban körülbelül 1000 lóerővel rendelkezik majd.