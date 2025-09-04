autós hírelektromos autó töltőPorsche CayennePorsche

A Porsche dobja piacra az első villanyautót, amit kábel nélkül lehet tölteni + videó

Az új Cayenne-ben megjelenő indukciós rendszer nem lesz olyan gyors és hatékony, mint a vezetékes töltés, és drága is.

Gulyás Péter
2025. 09. 04. 17:20
Tűpontos beállás nélkül nincs töltés Forrás: Porsche
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A jövőre piacra lépő Porsche Cayenne Electric felárért vezeték nélküli töltéssel is kapható lesz, amely állítólag 

az első, OEM autógyártó által kifejlesztett indukciós autótöltési megoldás a piacon.

A hivatalosan Porsche Wireless Charger (PWC) névre keresztelt rendszer akár 11 kW sebességet is kínál, és -40 és +50 Celsius fok közötti hőmérsékleten működik. A Porsche azt állítja, hogy a törmelék, például a levelek vagy a hó nem befolyásolja. Körülbelül 90%-os hatásfokkal működik, ami alig rosszabb a kábeles megoldások 90-95%-os hatásfokánál.

A Cayenne Electric digitális kijelzőjén megjelenő frontkamera-képet segédvonalakkal látja el a Porsche, hogy ezek segítsék a vezetőt pontosan a megfelelő helyre parkolni. Ezután az alapáras légrugózás néhány centiméterrel lejjebb engedi a karosszériát, ekkor az autó alatt mágneses mező keletkezik, és megkezdődik az elektronok láthatatlan átvitele a nagyfeszültségű lítium-ion akkumulátorba. Nem elég csak a 60 mm magas, félmázsás töltőpadot a kocsifelhajtó vagy a garázs padlójába beépíteni, mert az autó padra irányítását segítő érzékelőkre is szükség van. A fali töltődobozt viszont teljesen kiválthatja az új töltési megoldás, bár jóval lassabb nála. 

vezeték nélküli autótöltő
A töltőpad 117 cm hosszú, 78 cm széles, és 6 cm magas
Fotó: Porsche

A 15 kg-os, vízhűtéses töltő vevőegység a SUV elején, a védő alvázburkolat mögé van csavarozva, a Porsche várhatóan kb. 900 ezer forint felárat kér majd érte. Szintén nem olcsó a külső töltőpad, mivel annak másfélszer ennyi az ára. Tehát 

összesen több mint kétmillió forintjába kerül majd a rendszer annak, aki vezeték nélkül akar autót tölteni,

bár a Cayenne Electric várhatóan kb. 50 millió forintos alapárához képest ez is elenyésző összeg. Apró üröm az örömben, hogy ha a jövőben elérhetővé válik egy gyorsabb indukciós töltőrendszer, a Porsche szerint a régi szoftver önmagában nem lesz elegendő a nagyobb töltési sebesség eléréséhez, ezért újabb hardverre is szükség lesz.

vezeték nélküli autótöltő
A fedélzeti kijelzőn is követni lehet, hogy áll a töltés
Fotó: Porsche

Fejlett biztonsági rendszereket integráltak a PWC-be, amely természetesen vízálló. Például, ha a macskát vonzza a töltőállomás hője, az idegen tárgyat érzékelő rendszer megszakítja a mágneses töltést. Amikor az állat távozik, a töltés újraindul. 

A rendszer LTE és vezeték nélküli LAN modullal is fel van szerelve,

így a My Porsche alkalmazáson keresztül bárhonnan vezérelhető. A fali töltőállomáshoz hasonlóan a töltés manuálisan indítható és leállítható, vagy csúcsidőn kívüli időszakra is beállítható, és előfűtés is lehetséges. Jövőre lesz elérhető a PWC, amikor a Cayenne Electric forgalomba kerül. A pletykák szerint nagy szabadidő-autó negyedik generációja körülbelül 400 kW-os kábeles töltési sebességgel és a „Turbo” nevű csúcsváltozatban körülbelül 1000 lóerővel rendelkezik majd.


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekDonald Tusk

Von der Leyennek a lengyel kerítés tetszik, a magyar nem

Bánó Attila avatarja

Az unió háborúpárti vezetőitől nem remélhetjük sem a kettős mérce feladását, sem a béke megteremtésének szorgalmazását.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu