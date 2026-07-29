A Fradit verő feröeri Klaksvík továbbra is Európa ajtaján dörömböl

Őskor a hőskor - egy bajnoki meccs 2018-ból Klaksvíkban Fotó: PIERRE-HENRY DESHAYES / AFP

A KÍ csapatához 2022 végén érkezett Magne Hoseth vezetőedző Norvégiából. Ő korábban szerepelt a norvég válogatottban, majd a Kristiansund csapatát is edzette.

Sokak szerint az ő érkezése változtatott meg mindent.

A norvég iskolát hamar megtanulták a feröeri nebulók. A csapat erőnléte látványos változáson ment keresztül. A KÍ játékosai elsajátították az agresszív letámadást és a szervezett védekezést. Ezzel pedig az ellenfelek többségét sikerült meglepniük. Ami a klub igazolásait illeti: soha nem törekedtek arra, hogy sztárokat vigyenek Klaksvíkba. Sokkal inkább olyan harcos, munkás futballistákat kerestek, akik hajlandóak voltak alávetni magukat a norvég iskolában tanultaknak. Az évek múlásával megtanultak európai kupameccseket játszani, s 2023-24-ben, amikor a Fradi után a svéd bajnok Hackent is kiejtették a BL-selejtezőjéből, egyből a Konferencialiga főtábláján találták magukat. Nem sokon múlt az ennél is jobb szereplés, ugyanis akkor a BL-selejtező harmadik körében hazai pályán 2-1-re verték a norvég Moldét, hogy a visszavágón csak a hosszabbításban essenek ki a Molde 2-0-s győzelme után. A Konferencialiga főtábláján a legnagyobb durranást akkor érték el, amikor 3-0-ra megverték a szlovén Olimpia Ljubljanát, de a francia Lille ellen elért 0-0 sem volt mindennapos eredmény.

Egy magyar ember féktelen öröme

A KÍ magyar kapusedzője, Turi Géza is részese volt ezeknek a rendkívüli sikereknek. A Fradi kiverését így élte meg: „Feledhetetlen emlék. A meccs és a továbbjutás után nem sokat pihentünk, de az igazi ünneplés otthon várt ránk, amikor megérkeztünk Klaksvíkba. De képletesen mondva, azért kicsit kirúgtuk a repülő oldalát. Már a sorsolás után úgy voltam vele, hogy ha ki is esünk, búcsúzzunk úgy, hogy ne alázzanak meg minket. Az első, hazai mérkőzésre azt mondtam, ha 1-0-ra vagy 2-1-re kikapunk, az már jó. Erre 0-0 lett a végeredmény. Már ez is hihetetlen volt a csapat, a város számára.