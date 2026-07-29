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A Fradit verő feröeri Klaksvík továbbra is Európa ajtaján dörömböl

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A feröeri Klaksvík csapatának neve örökké beíródott a magyar futballtörténelembe, bár ettől szívesen eltekintettünk volna. Azonban – sajnos – tényleg feledhetetlen volt, amikor a Bajnokok Ligája selejtező 1. fordulójában, 2023 nyarán a Klaksvíkban elért 0-0-s döntetlen után az Üllői úton 3-0-ra nyert a feröeri bajnokcsapat, s ezzel kiejtette a BL-selejtezőjéből a Ferencvárost. Magyar kapcsolódási pontot is találunk a skandináv kiscsapatnál, hiszen az együttes kapusedzője 2020 óta az a Turi Géza, aki korábban a ZTE csapatával magyar bajnoki címet szerzett. A feröeri együttes szerdán este újabb nagy dobásra készül Európában.

Lantos Gábor
2026. 07. 29. 5:50
2023. augusztus 15-én a KÍ csapata a norvég bajnok Moldét is legyőzte Fotó: SVEIN OVE EKORNESVAG Forrás: NTB
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KÍ Klakstvik's players (in blue) play against Tórshavn's players during the Faroe Islands football championship football match KÍ Klakstvik (Klaksvíkar Ítrottarfelag) against B36 Tórshavn on June 3, 2018 in Klaksvík, on the island of Borooy, one of the Faroe Islands located between the North Atlantic Ocean and Norwegian Sea. Football is one of the eight sports where the Faroese are recognised by an international federation. After being admitted to FIFA in 1988, the Faroe Islands made their mark by beating teams like Austria and Greece twice. "Football in the Faroe Islands benefitted hugely from FIFA recognition. It would give all sports a massive lift if we could get the Olympic recognition we deserve," said Atli Gregersen, captain of the current Faroese squad. (Photo by Pierre-Henry DESHAYES / AFP)
Őskor a hőskor - egy bajnoki meccs 2018-ból Klaksvíkban Fotó: PIERRE-HENRY DESHAYES / AFP

A KÍ csapatához 2022 végén érkezett Magne Hoseth vezetőedző Norvégiából. Ő korábban szerepelt a norvég válogatottban, majd a Kristiansund csapatát is edzette. 

Sokak szerint az ő érkezése változtatott meg mindent.

A norvég iskolát hamar megtanulták a feröeri nebulók. A csapat erőnléte látványos változáson ment keresztül. A KÍ játékosai elsajátították az agresszív letámadást és a szervezett védekezést. Ezzel pedig az ellenfelek többségét sikerült meglepniük. Ami a klub igazolásait illeti: soha nem törekedtek arra, hogy sztárokat vigyenek Klaksvíkba. Sokkal inkább olyan harcos, munkás futballistákat kerestek, akik hajlandóak voltak alávetni magukat a norvég iskolában tanultaknak. Az évek múlásával megtanultak európai kupameccseket játszani, s 2023-24-ben, amikor a Fradi után a svéd bajnok Hackent is kiejtették a BL-selejtezőjéből, egyből a Konferencialiga főtábláján találták magukat. Nem sokon múlt az ennél is jobb szereplés, ugyanis akkor a BL-selejtező harmadik körében hazai pályán 2-1-re verték a norvég Moldét, hogy a visszavágón csak a hosszabbításban essenek ki a Molde 2-0-s győzelme után. A Konferencialiga főtábláján a legnagyobb durranást akkor érték el, amikor 3-0-ra megverték a szlovén Olimpia Ljubljanát, de a francia Lille ellen elért 0-0 sem volt mindennapos eredmény.

Egy magyar ember féktelen öröme

A KÍ magyar kapusedzője, Turi Géza is részese volt ezeknek a rendkívüli sikereknek. A Fradi kiverését így élte meg: „Feledhetetlen emlék. A meccs és a továbbjutás után nem sokat pihentünk, de az igazi ünneplés otthon várt ránk, amikor megérkeztünk Klaksvíkba. De képletesen mondva, azért kicsit kirúgtuk a repülő oldalát.  Már a sorsolás után úgy voltam vele, hogy ha ki is esünk, búcsúzzunk úgy, hogy ne alázzanak meg minket. Az első, hazai mérkőzésre azt mondtam, ha 1-0-ra vagy 2-1-re kikapunk, az már jó. Erre 0-0 lett a végeredmény. Már ez is hihetetlen volt a csapat, a város számára. 

Turi Géza, a KÍ csapatának kapusedzője - Fotó: Lantos Gábor

Aztán ami a visszavágón történt, az szerintem ezen a szinten egyszeri és megismételhetetlen – bár ebben sem vagyok már biztos. Nekünk akkor olyan szerencsénk volt, annyira jól játszottunk, hogy az hihetetlen. Mert normális esetben a Klaksvík abból a párharcból semmiképpen sem juthatott volna tovább. Ki merem mondani: a Fradi elleni 0-3 és az a továbbjutás a mai napig az ország focijának eddigi legnagyobb sikere. Ezt annak ellenére így gondolom, hogy a csapattal megjártuk a Konferencialiga csoportkörét is, s ott sem vallottunk szégyent. Ennek ellenére mi még mindig nagyon kis csapat vagyunk Európában. Feröeren annyival más a helyzet, hogy ott mindenki bennünket szeretne legyőzni.”

Dől a lé, fejlődik a csapat

A folyamatos és egyre javuló európai kupaeredmények a klub gazdasági hátterét is megerősítették. Feröeren a KÍ csapata nem kap állami támogatást, nagyon hosszú időn át ez az együttes is amatőr alapokon működött. A csapatot a város persze a maga módján igyekezett támogatni. Akik jártak már a Feröer-szigetek e csodálatos fekvésű kisvárosában, jól tudják, hogy a KÍ játékosainak nem csak az ellenfelekkel, hanem a nehéz természeti körülményekkel, az időjárás viszontagságaival is meg kell küzdeniük. 

Denmark, Faroe Islands, Borðoy island, Klaksvik, the town from Mount Klakkur (Photo by MOIRENC Camille / hemis.fr / hemis.fr / Hemis via AFP)
Klaksvík látképe madártávlatból - Fotó: MOIRENC CAMILLE / HEMIS.FR / hemis.fr

A várost a halászat, valamint a lazactenyésztés tartja el, na meg az egyre gyorsabban és dinamikusabban fejlődő turizmus. Ezekből a bevételekből jut a KÍ csapatának is, de az utóbbi években már az UEFA-tól érkező – feröeri szempontból – felfoghatatlan összegek jelentik az alapot. 

A 2023–24-es Konferencia-liga csoportkör önmagában több bevételt hozott a KÍ-nak, mint amennyit korábban hosszú évek alatt összesen keresett az UEFA-szerepléseiből.

A pénzt a klub többek között az utánpótlás fejlesztésére, a stadion korszerűsítésére, az edzőközpont fejlesztésére, valamint a játékoskeret megerősítésére fordította. Mindez hozzájárult ahhoz, hogy a Klaksvík a történelmi, 2023-as nemzetközi szereplés után se valljon szégyent Európában. 2024 nyarán megint eljutottak a Konferencialiga playoffjába, ahol a finn HJK Helsinki ellen összesítésben egy góllal maradtak alul. 2025 nyarán pedig a sorsolással nem volt szerencséjük, mert a spanyol Rayo Vallecano jutott nekik, s ez még túl nagy falat volt a Klaksvík számára.

Idén is nagy dobásra készülnek

Szerdán este a feröeri együttes a BL-selejtező második körének visszavágóján a litvániai Zalgiris Kaunas ellen megint azért lépnek pályára, hogy biztosítsák szereplésüket a főtáblán – legalább a Konferencialigában. 

Ha ugyanis továbbjutnak, akkor a Konferencialiga főtábla már egészen biztosan megvan nekik.

Az első meccsen 0-0 lett a végeredmény, amelyet sokan már-már csalódásként vettek tudomásul Feröeren. Ide jutottunk. Korábban egy ilyen ellenféllel szembeni 0-0 maga lett volna a hősköltemény. Mára viszont minden megváltozott. Csak egy nem. Az eddigi sikerek ellenére a KÍ megmaradt Európa egyik legszimpatikusabb és legszerényebb csapatának. 

 

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