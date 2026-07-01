parkolásGulyás Gergely Kristófsarc

Átgondolatlan, cinikus és sarcol: Mától él az új parkolási rendszer a fővárosban

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Átgondolatlan szabályok, sarcolás és cinikus hozzáállás – a Fidesz fővárosi frakcióvezető-helyettese szerint súlyos problémák övezik azt az új parkolási rendet, amely ma életbe lép a fővárosban. Gulyás Gergely Kristóf úgy véli: sérelmes, hogy ezentúl nem lehet készpénzzel fizetni a parkolásért, de a Fidesz sokallja a díjak emelésének mértékét is, különösen úgy, hogy az így befolyó többletbevételt nem a közúti közlekedésre fordítja a Karácsony Gergely vezette önkormányzat.

Jakubász Tamás
2026. 07. 01. 6:11
Fotó: Kallus György
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