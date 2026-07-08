A KDNP az alapvető jogok biztosához fordul, hogy ne szereljék le a budapesti parkolóautomatákat + videó

Amint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, július elsejétől új parkolási rend lépett életbe a fővárosban. Az egyik fontos változás, hogy alaposan megdrágult a parkolás. Az A zónában 600 helyett óránként 800 forintra ugrott az ár, a B-ben 450 forintról 600-ra, a C-ben 300-ról 400-ra és a D-ben 200-ról 300-ra. A másik lényeges módosulás, hogy immár nem lehet készpénzzel fizetni: az automatákat leszerelik – a legtöbb helyen ez már meg is történt –, s telefonnal, sms-sel, applikációval lehet csak parkolni. A harmadik jelentős módosulás januártól él majd. Akkortól egyes nagy tömegű járművek után magasabb díjat kell fizetni. A tömeghatárok miatt számos családi autó és elektromos modell után is kétszeres díjat kell majd fizetni.