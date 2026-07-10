Magyar Pétert támadják a taxisok, alaposan helyretették a miniszterelnököt

(Forrás: Facebook / Magyar Péter)

Egy másik szolgáltató azt írta: „Azóta a fizetéseket háromszorosára emelték, az élelmiszerek folyamatosan drágultak, a költségek emelkedtek. Az utolsó emelésnél három éve a közgyűlés azt ígérte inflációkövető lesz a tarifa”. De volt, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy mennyivel emelkedett a közösségi közlekedés, mások pedig a parkolás árát hozták fel példaként:

„Brutális? A parkolást több mint 30 százalékkal emelték, na azért cserébe nem kap az ember semmilyen szolgáltatást!”

Egy másik véleményező szerint a „mindenkori kormánynak és a városvezetésnek egyaránt érdemes partnerként tekintenie a taxisokra”, szerinte ugyanis így jelentős szerepük van a sofőröknek abban, hogyan alakul a közvélemény hangulata, éppen ezért fontos, hogy a velük kapcsolatos döntések átgondoltak, korrektek és kiszámíthatók legyenek.

A poszt alatt többen panaszkodtak arra, hogy a 18 százalékos taxis díjemelés sokak számára félrevezető képet fest a helyzetről.

. Az elmúlt három évben a tarifák nem követték az inflációt, azonban közben a taxisok működési költségei a többszörösükre emelkedtek. Ebben jelentős szerepe volt a fővárosi döntéseknek és a BKK által bevezetett egyre növekvő terheknek.

– írta valaki, mások pedig csalódottan reagáltak Magyar Péter reakciójára, mondván, ők „megadták az esélyt a változásnak, de idáig nem láttak semmit”.