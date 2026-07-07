Ronaldo provokatív nyilatkozattal búcsúzott, a portugál kapitány lemondott

Cristiano Ronaldo vb-szereplései Portugáliával

2006: negyedik hely

2010: nyolcaddöntő

2014: csoportkörös búcsú

2018: nyolcaddöntő

2022: negyeddöntő

2026: nyolcaddöntő

Ronaldo már az idei labdarúgó-vb előtt igyekezett csökkenteni a világbajnokság jelentőségét, hétmeccses tornaként jellemezve azt. Most pedig hangsúlyozta: van olyan sikere, amely felér a vb-arannyal.

Három trófeát nyertem Portugáliával. A 2016-os Eb-cím egy szinten van a világbajnoksággal

– vont furcsa mérleget a portugál.

Lionel Messi és Argentína vagy éppen a világbajnok Ronaldo és Brazília ezzel vélhetően vitatkozna, annyi viszont Cristiano Ronaldóban is volt, hogy a két Nemzetek Ligája-sikerét nem helyezte egy polcra a világ- vagy az Európa-bajnoksággal.

Ronaldo végig a pályán maradt, Martínez lemondott

Míg Cristiano Ronaldo még nem vett búcsút a portugál válogatottól, Roberto Martínez igen: a szövetségi kapitány a vereséget követő sajtótájékoztatón azonnal lemondott, noha kijelentette: nem lehet kudarcként értékelni a szereplést, hiszen a spanyol csapat, amelytől szoros meccsen kikaptak, a világbajnokság esélyese.