Cristiano Ronaldoportugál labdarúgó válogatottlabdarúgó-vb 2026spanyol labdarúgó-válogatottLionel Messi

Ronaldo provokatív nyilatkozattal búcsúzott, a portugál kapitány lemondott

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Cristiano Ronaldo a Spanyolország elleni vereség, Portugália nyolcaddöntős búcsúja után is megerősítette: a 2026-os volt az utolsó labdarúgó-vb, amelyen pályára lépett. Ronaldo ugyanakkor nem zárta ki, hogy szerepel még a portugál válogatottban, de ezt már nem Roberto Martínez fogja eldönteni, a szövetségi kapitány ugyanis a kiesés után azonnal lemondott. A meccs legjobbjának választott Rodri szerint a spanyolok tudnak sokkal jobban is játszani.

Koczó Dávid
2026. 07. 07. 8:28
Nem Cristiano Ronaldo, hanem a másik csapatkapitány, Rodri lett a Portugália és Spanyolország közötti labdarúgó-vb nyolcaddöntő legjobbja Fotó: AFP/Aric Becker
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Cristiano Ronaldo vb-szereplései Portugáliával

  • 2006: negyedik hely
  • 2010: nyolcaddöntő
  • 2014: csoportkörös búcsú
  • 2018: nyolcaddöntő
  • 2022: negyeddöntő
  • 2026: nyolcaddöntő

Ronaldo már az idei labdarúgó-vb előtt igyekezett csökkenteni a világbajnokság jelentőségét, hétmeccses tornaként jellemezve azt. Most pedig hangsúlyozta: van olyan sikere, amely felér a vb-arannyal.

Három trófeát nyertem Portugáliával. A 2016-os Eb-cím egy szinten van a világbajnoksággal

– vont furcsa mérleget a portugál.

Lionel Messi és Argentína vagy éppen a világbajnok Ronaldo és Brazília ezzel vélhetően vitatkozna, annyi viszont Cristiano Ronaldóban is volt, hogy a két Nemzetek Ligája-sikerét nem helyezte egy polcra a világ- vagy az Európa-bajnoksággal.

Ronaldo végig a pályán maradt, Martínez lemondott

Míg Cristiano Ronaldo még nem vett búcsút a portugál válogatottól, Roberto Martínez igen: a szövetségi kapitány a vereséget követő sajtótájékoztatón azonnal lemondott, noha kijelentette: nem lehet kudarcként értékelni a szereplést, hiszen a spanyol csapat, amelytől szoros meccsen kikaptak, a világbajnokság esélyese.

Martínez egy fordulóval korábban, Horvátország ellen lecserélte Ronaldót, Spanyolország ellen viszont végig a pályán hagyta, ellenben a horvátok ellen győztes gólt szerzője, Goncalo Ramos a kispadon ragadt.

– Amikor gólra van szükséged, nem cseréled le Cristiano Ronaldót. Gond nélkül tud kilencven percet játszani – reagált a felvetésre Martínez, aki felfedte: ha sikerül kiharcolni a hosszabbítást, abban bevetette volna Ramost, azt viszont nem árulta el, hogy ki helyére küldte volna be.

Martínez 2023-ban ült le a portugál válogatott kispadjára, Nemzetek Ligája-aranyat nyert a csapattal, a 2024-es Eb-n a negyeddöntőben, most, a vb-n a nyolcaddöntőben búcsúzott.

Amikor megérkeztem, sok kétség volt Cristiano körül, de ő végig példaképként viselkedett, nemcsak a góljaival és a gólpasszaival, hanem az elkötelezettségével és azzal is, ahogy megéli a labdarúgást

– méltatta a portugál legendát a leköszönő Martínez.

A spanyol Rodri volt a meccs legjobbja

Míg Ronaldo nem tudott segíteni a portugál csapaton, a spanyol válogatott aranylabdása, Rodri a mérkőzés legjobbja lett, övé volt a legtöbb labdaszerzés (7) és a legtöbb pontos passz (87) is.

 – Sokkal jobban is tudunk játszani. Manapság a futballban a támadó harmadban fel kell gyorsítani a játékot. Amikor áttörtünk a védelmi vonalon, néha eggyel több volt az érintés a kelleténél. A gólnál viszont gyorsan megtaláltuk a megfelelő embert – mondta a Manchester City középpályása.

A spanyolok a negyeddöntőben Belgium ellen folytatják a vb-t.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kiss Gergely
idezojelektisza

Dinamikus kifosztás

Kiss Gergely avatarja

Senki ne lepődjön meg, ha szépen lassan búcsút mondhat a rezsicsökkentésnek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu