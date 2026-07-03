Egy chip miatt estek ki a horvátok a vb-ről, botrányos jelenetek a végén + videó

A VAR-t hibáztatják a horvátok, jöhet a portugál–spanyol rangadó

Nemcsak a horvát szurkolók, hanem a szövetségi kapitány, Zlatko Dalic is a VAR-t okolta a vereségért.

– Nem tudok most semmit sem mondani. Jobb csapat voltunk ma, több helyzetünk volt, ki is egyenlítettünk, aztán a VAR közbeszólt, pórul jártunk. Nem tudtuk gólra váltani a legnagyobb lehetőségeinket, már a vezetés megszerzése után lezárhattuk volna a meccset. Nem érdemeltünk búcsút, főleg azután, amit a második félidőben mutattunk – jelentette ki Dalic.

A portugálokat vezető Roberto Martínez pedig már kicsit előre is tekinthet, Ronaldóékra ugyanis újabb, ha lehet, még nagyobb európai rangadó vár majd a nyolcaddöntőben az osztrákok ellen továbbjutó Spanyolország ellen.

– Nagyon fájdalmas, kemény mérkőzés volt, Horvátországgal szemben sosem könnyű, de ahogy azt korábban is mondtam, számunkra csak ma kezdődött el a világbajnokság, így nem is érhetett ma véget – értékelt Martínez. – Nagyon büszkék vagyunk arra, amit ma elértünk, a spanyolok elleni mérkőzésre pedig majd visszatérünk, még van egy kis időnk addig.

Labdarúgó-világbajnokság, a nyolcaddöntőbe jutásért:

Portugália–Horvátország 2-1, gólszerzők: Ronaldo (68., tizenegyesből), Ramos (90+4.), illetve Perisic (53.)