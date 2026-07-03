Horvátországlabdarúgó-vb 2026Portugália

Egy chip miatt estek ki a horvátok a vb-ről, botrányos jelenetek a végén + videó

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A labdarúgó-világbajnokság kieséses szakaszának eddigi legnagyobb európai rangadóját Portugália 2-1-re megnyerte Horvátország ellen az éjjel Torontóban. Ezzel a negyvenéves aranylabdás, Luka Modric elbúcsúzott a vb-ktől, a gólszerző Cristiano Ronaldo története azonban folytatódik. Négy gólt is les miatt vontak vissza, a horvátok a VAR-t okolják, botrányos jelenetek a végén.

Szalay Attila
2026. 07. 03. 6:47
Modric és Ronaldo vitája a horvát-portugál vb-meccsen Fotó: KAMIL KRZACZYNSKI Forrás: AFP
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A VAR-t hibáztatják a horvátok, jöhet a portugál–spanyol rangadó

Nemcsak a horvát szurkolók, hanem a szövetségi kapitány, Zlatko Dalic is a VAR-t okolta a vereségért.

– Nem tudok most semmit sem mondani. Jobb csapat voltunk ma, több helyzetünk volt, ki is egyenlítettünk, aztán a VAR közbeszólt, pórul jártunk. Nem tudtuk gólra váltani a legnagyobb lehetőségeinket, már a vezetés megszerzése után lezárhattuk volna a meccset. Nem érdemeltünk búcsút, főleg azután, amit a második félidőben mutattunk – jelentette ki Dalic.

A portugálokat vezető Roberto Martínez pedig már kicsit előre is tekinthet, Ronaldóékra ugyanis újabb, ha lehet, még nagyobb európai rangadó vár majd a nyolcaddöntőben az osztrákok ellen továbbjutó Spanyolország ellen.

– Nagyon fájdalmas, kemény mérkőzés volt, Horvátországgal szemben sosem könnyű, de ahogy azt korábban is mondtam, számunkra csak ma kezdődött el a világbajnokság, így nem is érhetett ma véget – értékelt Martínez. – Nagyon büszkék vagyunk arra, amit ma elértünk, a spanyolok elleni mérkőzésre pedig majd visszatérünk, még van egy kis időnk addig.

Labdarúgó-világbajnokság, a nyolcaddöntőbe jutásért:
Portugália–Horvátország 2-1, gólszerzők: Ronaldo (68., tizenegyesből), Ramos (90+4.), illetve Perisic (53.)

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