Lamine Yamal csodás és borzalmas dolgokat művelt, de nem ez döntött a spanyol–osztrák meccsen
Ennyi elég volt. Spanyolország megrázta magát egy negyedórára, rúgott egy gólt, amire a második félidőben rátett még kettőt, így 3-0-ra nyert – megérdemelten – Ausztria ellen és bejutott a legjobb tizenhat közé a labdarúgó-világbajnokságon, s a nyolcaddöntőben az éjszaka játszott Portugália–Horvátország találkozó lesz az ellenfele. Lamine Yamalt érezhetően frusztrálta, hogy ezúttal sem talált be, s négy mérkőzésen egyetlen góllal kullog Messi, Mbappé és a már négygólos csapattárs, Oyarzabal mögött.
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