Csoda Párizsban: Kiütötte a Szeged a PSG-t

Mindkét keret változott az elmúlt heti szegedi mérkőzéshez képest, amit a PSG egy góllal nyert meg. A párizsiaktól a harmadik számú kapus, Stanis Soullier került ki, helyét a spanyol Európa-bajnok jobbszélső, David Balaguer vett át. A szegedieknél a balszélső Marin Jelenic nem utazott el Franciaországba, helyette az utánpótlás válogatott Szepesi Zsombor került, aki életében először készülhetett BL mérkőzésre. A szegediek ebben a naptári évben még nem nyertek mérkőzést a nemzetközi kupában, egy döntetlen mellett négy vereség volt a mérlegük a kezdősípszó előtt.

A szegediek a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének legnagyobb meglepetését aratták a PSG elleni, idegenbeli, tízgólos győzelemmel Fotó: OTP Bank-PICK Szeged

Álomszerű félidőt produkált a Szeged

Bár az első gólt a 3. percben Bánhidi Bence szerezte, a vezetést a párizsiak tudták állandósítani. Óvatosan és emiatt sok hibával játszottak a csapatok, érezhető volt, hogy PSG is úgy lépett pályára, hogy a minimális, egygólos előnyüket törékenynek érezték. Az első meccsen a szegediek védekezése középen volt lyukas, amire most komolyabb hangsúlyt fektettek, így viszont többször is kínálta magát a szél, amit a hazaiak ki is használtak. A félidő felénél egy-két góllal ugyan a PSG vezetett, de a játék teljesen kiegyenlített volt.

8-6-os hazai vezetésnél jött el a fordulópont, onnantól a Szeged dominált.

A 17. percben Karabaticot állították ki a játékvezetők, amit kihasznált a Szeged és Sostaric két góljával egyenlített.

Mikler parádézott a kapuban, egyetlen gyenge lánszem sem volt

Hazai időkérés után Mikler ziccert védett, a túloldalon Bánhidi viszont nem hibázott és amivel ismét a Picknél volt az előny. A 21. percben Bodó kapott kiállítást, amiből nemhogy előnyt nem tudtak kovácsolni a párizsiak, de a vendégek fordítottak és megléptek három góllal. Ha nem is hibátlan, de régen látott stabil játékot mutatott a Szeged. A kitűnő védekezés mellett Mikler sorozatban hozta a bravúrokat a kapuban, támadásban pedig Kukic kitűnően mozgatta a társakat.

A félidő utolsó tizennégy percét 11-3-al zárta a Szeged, így nem kis meglepetésre 17-11-es vezetéssel mehettek pihenni.

Egyetlen pillanatra sem ingott meg a Szeged

A PSG megnyitotta a védekezését a második félidő elején, de a különbség nem változott az első négy percben. Előbb a szegediek majd a párizsiak is kettős emberelőnybe kerültek, de még ebből is a vendégek jöttek ki jobban és már hét gól volt az előnyük.

A játék minden elemében ellenfele fölé nőtt a Szeged, bármivel próbálkozott a Párizs, mindenre volt válaszuk, ráadásul Mikler hihetetlen formában védett, közel 40 százalékos védésmutatója klasszisteljesítmény.

A 40. percben már kilenc góllal vezetett a Pick, de gyorsan kaptak három gólt, amivel visszaállt a szünetre kialakult különbség. A rövidzárlat most tényleg rövid volt, a félidő felére ismét kilenccel vezettek a vendégek. Teljesen padlóra került a PSG, a Szeged pedig szárnyalt, nemhogy tavasszal, de az egész szezonban nem játszottak ilyen meccset. A 48. percben Rod talált a kapuba, amivel már tíz volt közte, egyre inkább izgalommentesnek ígérkezett a hajrá. Az is volt, csupán egyetlen kérdés maradt, hogy a párizsiak megússzák tíz alatt, vagy sem. Végül ez sem jött össze nekik, a szegediek kiütéses, 35-25-ös győzelemmel jutottak a legjobb nyolc közé.

A szegediek hat év után jutottak be a Bajnokok Ligája legjobb nyolc csapata közé, a negyeddöntőben a Barca lesz az ellenfelük, a másik magyar csapat a One Veszprém a Magdeburggal találkozik majd.

A férfi kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjének párosítása

Barcelona-OTP Bank-Pick Szeged

One Veszprém-Magdeburg

Aalborg-Füsche Berlin

Sporting-Nantes

A párharcok első mérkőzését április 23-án vagy 24-én, a visszavágót egy héttel később játsszák.