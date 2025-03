Félő, hogy már a szegedi mérkőzésen eldőlt a továbbjutás

Nem volt telt ház a Pick Arénában a kézilabda Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő első mérkőzésén, de a hangulatra nem lehetett panasz. A szegediek a legjobb összeállításban készülhettek a párharcra, a vendégektől viszont hiányzott a világbajnok és olimpiai ezüstérmes balszélső, Mathieu Grébille, és az Európa-bajnok jobbszélső, David Balaguer. A Szeged legutóbb öt éve tudta legyőzni a PSG-t, a BL-ben pedig hét éve jutott a legjobb nyolc közé.

Remek volt a hangulat a Pick Arénában, a szurkolók mindent megtettek a szegedi sikerért

Sok hibával játszott a Szeged

Feszülten, sok hibával kezdett mindkét csapat, sorra hagyták ki a jobbnál jobb helyzetek. A szegedi kapuban Tbias Thulin hétméterest és ziccert is fogott, mégsem sikerült előnyt kovácsolni ebből a rendkívül gyatra helyzetkihasználás miatt. A félidő feléig egyszer sem tudták átvenni a vezetést a hazaiak, de az első kétperces emberelőnyüket sikerült jól kihasználniuk. Luc Steinst küldték ki a bírók, Mario Sostaric előbb hetesből, majd lerohanásból is a kapuba talált, így a 18. percben egy góllal már a Pick vezetett.

A nehezen megszerzett minimális előnyüket öt percig tudták tartani a továbbra is rendkívül idegesen kézilabdázó szegediek. A PSG sem játszott jól, de valamivel kevesebbet hibázott. A félidő végéhez közeledve a sokadik elhibázott szegedi támadás után a franciák kétgólos vezetésre tettek szert. Bár az utolsó percben akár egyenlíthettek volna a hazaiak, de ziccert hibáztak, a párizsiak az utolsó 20 másodpercben kétszer is időt kértek, de a kapuba ők sem találtak be, így a vendégek 14-13-ra vezettek az első játékrész után.

A második félidőt is a PSG irányította

A szünet után az első gólt Bánhidi Bence szerezte, akinek a felesége szerda éjszaka adott életet második kislányának, majd Mikler Roland fogott meg egy hétméterest. A 35. percben Elohim Prandi szabálytalankodott Bodó Richárddal szemben, amiért a játékvezetők két percre kiállították, ezt pedig ismét jól hozták le a hazaiak, Bánhidi Bence és Gleb Kalarash is a kapuba talált, amivel ismét átvették a vezetést egy góllal.

A fogatókönyv szinte ugyanaz volt, mint az első játékrészben. A szegediek igyekeztek őrizni előnyüket, ami most valamivel hosszabb ideig kitartott, de a félidő felénél a párizsiak ismét higgadtabbak voltak és koncentráltabban játszottak, és először a meccs során három gólos előnyre tettek szert.

Bár a kapuban Mikler Roland szép védéseket hozott, a különbség nem csökkent a hajrára, mert a Pick helyzetkihasználása semmit sem javult. Az utolsó öt percre összekapta magát a Szeged, a vége előtt két és fél perccel az egyenlítésért támadhatott, de hibázott, nem úgy a PSG, amivel eldőlt a mérkőzés sorsa. Némi szépségtapasz, hogy Borut Mackovsek időntúli szabaddobásból egy gólra csökkentette a különbséget, így 31-30-ra nyert a PSG.

A nyolcaddöntő visszavágóját jövő csütörtökön rendezik majd Párizsban, a párharc győztese a spanyol Barcelona ellen játszhat a negyeddöntőben.

A másik BL-induló magyar csapatnak, a One Veszprémnek ebben a körben nem kellett pályára lépnie, mivel a csoportját megnyerte, amivel közvetlen a legjobb nyolc közé jutott.

A vereség ellenére Bánhidi Bence optimistán nyilatkozott kameránk előtt.