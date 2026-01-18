irániráni elnökelnök

Iráni fenyegetés: el a kezekkel a legfőbb vezetőtől

Maszúd Peszeskján iráni elnök óva intette az Egyesült Államokat az ország legfőbb vallási és politikai vezetője, Ali Hamenei megtámadásától.

2026. 01. 18.
Ali Hamenei
„Bármilyen agresszió országunk legfőbb vezetőjével szemben egyet jelentene az iráni nemzet elleni totális háborúval” – írta Peszeskján az X-en. Az iráni államfő egyben a hazája elleni nemzetközi szankciókat tette fellelőssé az országot sújtó gazdasági válságért. 

Iran's President Masoud Pezeshkian speaks during the General Debate of the United Nations General Assembly at the UN headquarters in New York City on September 24, 2025. (Photo by ANGELA WEISS / AFP)
Maszúd Peszeskján iráni elnök

Ha az irániaknak nehézségekkel és problémákkal kell szembenézniük az életükben, akkor ez elsősorban az Egyesült Államok kormánya és szövetségesei hosszú évek óta tartó ellenségeskedésének és embertelen szankcióinak köszönhető – fogalmazott. 

Donald Trump amerikai elnök a Politico című hírportálnak nyilatkozva úgy fogalmazott, hogy "eljött az ideje, hogy Iránnak új vezetése legyen". Iránban december végén kezdődött országos tüntetési hullám az elszabaduló infláció miatt, amely rövid idő alatt kormányellenes megmozdulásokká vált. Az erőszaknak már több ezer halálos áldozata lehet – emelte ki az MTI.

Több ezer halálos áldozata is lehet az iráni tüntetéseknek

Több ezer halálos áldozata is lehet a december 28-án kirobbant tiltakozáshullámnak, egy iráni tisztségviselő szerint a halottak száma meghaladja az ötezret, a The Sunday Times című brit lap pedig egészségügyi forrásokra hivatkozva azt írja, hogy a halálos áldozatok száma akár 18 000 is lehet.

Az iráni illetékes megerősített adatokra hivatkozó beszámolójában említett ötezer áldozatból mintegy 500 a biztonsági erők tagja volt. A tisztségviselő mindemellett terroristákat és fegyveres rendbontókat vádolt azzal, hogy ártatlan irániakat gyilkoltak. Mint mondta, nem várható, hogy a halottak száma jelentősen nőne, hozzátéve, hogy Izrael és külföldi fegyveres csoportok támogatták és látták el felszereléssel a tüntetőket. A tisztségviselő szerint a leghevesebb összecsapások a rendfenntartókkal az ország északnyugati, kurdok lakta térségeiben voltak, ahogy a korábbi tüntetési hullámok során is. 

A The Sunday Times nyolc szemészeti klinikára és sürgősségi osztályokra hivatkozó, mintegy 18 ezer halottat említő beszámolójában arról ír, hogy a halálos áldozatok mellett 330-360 ezer ember sérült meg.

Ugyanakkor az Egyesült Államokban működő Human Rights Activists News Agency (HRANA) szervezet úgy tudja, hogy a halottak száma 3308, további 4382 esetet még vizsgálnak. A HRANA mindemellett több mint 24 ezer őrizetbe vett személyről is említést tesz. Mindazonáltal ezeket az adatokat egyelőre nem lehet független forrásból ellenőrizni. December végén Irán-szerte tüntetések törtek ki a mélyülő gazdasági válság és a szárnyaló infláció miatt, amelyek gyorsan kormányellenes megmozdulásokká váltak.

Borítókép: Ali Hamenei, iráni legfőbb vezető (Fotó: AFP)

 

