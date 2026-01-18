Iráni fenyegetés: el a kezekkel a legfőbb vezetőtől

„Bármilyen agresszió országunk legfőbb vezetőjével szemben egyet jelentene az iráni nemzet elleni totális háborúval” – írta Peszeskján az X-en. Az iráni államfő egyben a hazája elleni nemzetközi szankciókat tette fellelőssé az országot sújtó gazdasági válságért.

Maszúd Peszeskján iráni elnök Fotó: ANGELA WEISS / AFP

Ha az irániaknak nehézségekkel és problémákkal kell szembenézniük az életükben, akkor ez elsősorban az Egyesült Államok kormánya és szövetségesei hosszú évek óta tartó ellenségeskedésének és embertelen szankcióinak köszönhető – fogalmazott.

اگر سختی و تنگنایی در زندگی مردم عزیز #ایران وجود دارد، یکی از عوامل اصلی آن دشمنی دیرینه و تحریم‌های غیرانسانی دولت امریکا و هم‌پیمانان اوست.

تعرض به رهبری معظم کشورمان به‌منزله جنگ تمام عیار با ملت ایران است. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) January 18, 2026

Donald Trump amerikai elnök a Politico című hírportálnak nyilatkozva úgy fogalmazott, hogy "eljött az ideje, hogy Iránnak új vezetése legyen". Iránban december végén kezdődött országos tüntetési hullám az elszabaduló infláció miatt, amely rövid idő alatt kormányellenes megmozdulásokká vált. Az erőszaknak már több ezer halálos áldozata lehet – emelte ki az MTI.

Több ezer halálos áldozata is lehet az iráni tüntetéseknek

Több ezer halálos áldozata is lehet a december 28-án kirobbant tiltakozáshullámnak, egy iráni tisztségviselő szerint a halottak száma meghaladja az ötezret, a The Sunday Times című brit lap pedig egészségügyi forrásokra hivatkozva azt írja, hogy a halálos áldozatok száma akár 18 000 is lehet.