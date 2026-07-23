fotográfiaMűcsarnokRévész Tamás

„Inkább figyelek és hallgatok” – Révész Tamás életműve a Műcsarnokban

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A Műcsarnok három termében látható kiállítás közel száz felvételen keresztül mutatja be az emberi léthelyzetek sokféleségét a spontán utcai fotográfiától a riportképeken át a modern városi terek ábrázolásáig. A Csend – a mindennapok költészete című tárlat Révész Tamás több évtizedes fotográfiai pályájának fontos korszakait idézi meg, és október 11-ig várja a látogatókat.

Viland Gabriella
2026. 07. 23. 6:40
Fotó: Polyák Attila
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– fogalmazott a művész, majd elmondta, annak tulajdonítja látásmódját és sikereit, hogy már gyerekkora óta alkothatott. – Később a feleségem gyakran mondta: 

Neked nincs olyan, amit ne fényképeznél le.

Révész Tamás kiállítás megnyitó a Műcsarnokban
Fotó: Polyák Attila

– Fiatalkoromban a vidék nekem a Balatont jelentette. Egy vidéki útról hazafelé megláttam azt a jelenetet, ahol egy mezítlábas kisfiú állt a szalmabálák tetején. Ez a kép hihetetlenül meghatározó élmény lett számomra. Addig nem ismertem ezt a világot. Akkor éreztem először igazán, hogy a fontos társadalmi témákat kell megmutatnom. Mintha az igazság bajnoka akartam volna lenni. Azt éreztem: ezt másoknak is látniuk kell. Hátha lehet valamit változtatni – tette hozzá a művész.

Révész Tamás azt mondja, elsősorban a mások iránti kíváncsiság vezeti. Talán éppen hatnak ma is a felvételei, mert nem csupán egy korszak lenyomatai, hanem emberi sorsok és történetek őrzői. A Műcsarnok kiállítása ezt a sajátos figyelmet és látásmódot követi végig. 

 

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