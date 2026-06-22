A Műcsarnok új tárlata egykori kollégánk, Csudai Sándor munkássága előtt is tiszteleg

Fotó: Polyak Attila

A kiállítást videóinterjúk teszik élményszerűvé, s hozzák közelebb a látogatóhoz Hemző személyiségét. Bánkuti András fotográfus, szerkesztő például felidézi emlékezetes első találkozását a fotográfussal a Magyar Szemle című lapnál. Elmondja, hogy módszereit, meglátásait szívesen osztotta meg vele, egy ízben vakuval is kisegítette, hiszen Bánkúti akkoriban még nem engedhetett meg magának olyan eszközöket, amelyekkel mentora dolgozott. A tól-ig című középső terem az 1976 és 2026 közötti fél évszázad időívét rajzolja fel: bár Hemző nem tanított sehol fotográfiát, hatása a következő nemzedékre, vitathatatlan. A Bánkutit követő generáció képviseletében Bácsi Róbert László műveikkel – és a Hemző-díj kuratóriumában végzett munkájukkal – összekötik a hetvenes éveket a mai fiatalok, a Hemző-díjasok világával.