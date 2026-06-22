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A Műcsarnok új tárlata egykori kollégánk, Csudai Sándor munkássága előtt is tiszteleg

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Ötven évvel ezelőtt történt valami, ami új fénytörésbe helyezte a magyar fotográfiát. Sorra kapták a kiállítási lehetőségeket a fotóművészek a Műcsarnokban, többek között Féner Tamás, Korniss Péter, Ács Irén és Hemző Károly is. Az intézményben Hemző éppen ötven éve, 1976-ban nyílt, Találkozásaim című legendás kiállítását idézik meg. A tárlat különlegessége, hogy a XX. századi magyar fotográfia egyik legfontosabb alakjának művei a XXI. századi fiatal alkotók, a Hemző Károlyról elnevezett díj nyerteseinek és finalistáinak képi látásmódjával lépnek párbeszédbe. A kiállításon a tavaly tragikusan fiatalon elhunyt munkatársunk, a Hemző-díjat 2019-ben elnyerő Csudai Sándor fotói is megtekinthetők.

Ménes Márta
2026. 06. 22. 18:30
Hemző-kiállítás a Műcsarnokban Fotó: Polyák Attila
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Múzeumok éjszakája - Hemző újabb találkozásaink
Fotó: Polyak Attila

A kiállítást videóinterjúk teszik élményszerűvé, s hozzák közelebb a látogatóhoz Hemző személyiségét. Bánkuti András fotográfus, szerkesztő például felidézi emlékezetes első találkozását a fotográfussal a Magyar Szemle című lapnál. Elmondja, hogy módszereit, meglátásait szívesen osztotta meg vele, egy ízben vakuval is kisegítette, hiszen Bánkúti akkoriban még nem engedhetett meg magának olyan eszközöket, amelyekkel mentora dolgozott. A tól-ig című középső terem az 1976 és 2026 közötti fél évszázad időívét rajzolja fel: bár Hemző nem tanított sehol fotográfiát, hatása a következő nemzedékre, vitathatatlan. A Bánkutit követő generáció képviseletében Bácsi Róbert László műveikkel – és a Hemző-díj kuratóriumában végzett munkájukkal – összekötik a hetvenes éveket a mai fiatalok, a Hemző-díjasok világával. 

Helyet kaptak a kiállításon a 2013-ban alapított Hemző Károly-díj nyerteseinek és finalistáinak munkái – köztük egykori kollégánk, a 2025 decemberében, mindössze 38 évesen elhunyt Csudai Sándor öt beszédes képe is –, amelyek egyértelművé teszik: a magyar fotográfia a 21. században is kivételes tehetségek kezében (és szemében) van.

 

 

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