A Műcsarnok új tárlata egykori kollégánk, Csudai Sándor munkássága előtt is tiszteleg

A kiállítást videóinterjúk teszik élményszerűvé, s hozzák közelebb a látogatóhoz Hemző személyiségét. Bánkuti András fotográfus, szerkesztő például felidézi emlékezetes első találkozását a fotográfussal a Magyar Szemle című lapnál. Elmondja, hogy módszereit, meglátásait szívesen osztotta meg vele, egy ízben vakuval is kisegítette, hiszen Bánkúti akkoriban még nem engedhetett meg magának olyan eszközöket, amelyekkel mentora dolgozott. A tól-ig című középső terem az 1976 és 2026 közötti fél évszázad időívét rajzolja fel: bár Hemző nem tanított sehol fotográfiát, hatása a következő nemzedékre, vitathatatlan. A Bánkutit követő generáció képviseletében Bácsi Róbert László műveikkel – és a Hemző-díj kuratóriumában végzett munkájukkal – összekötik a hetvenes éveket a mai fiatalok, a Hemző-díjasok világával.
Helyet kaptak a kiállításon a 2013-ban alapított Hemző Károly-díj nyerteseinek és finalistáinak munkái – köztük egykori kollégánk, a 2025 decemberében, mindössze 38 évesen elhunyt Csudai Sándor öt beszédes képe is –, amelyek egyértelművé teszik: a magyar fotográfia a 21. században is kivételes tehetségek kezében (és szemében) van.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!