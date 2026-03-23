Orbán Anita szerint Panyi Szabolcs hazudik

Nyilvánosságra került egy hangfelvétel , amelyből kiderült, hogy a külföldről finanszírozott Direkt36 és a VSquare újságírója, Panyi Szabolcs kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal. Panyi a hangfelvételen azt mondja, hogy megadta Szijjártó Péter külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit.

Panyi Szabolcs (Forrás: Facebook)

A hangfelvételen hallható, hogy Panyi Szabolcs bizalmasan beszélget egy hölggyel, elmondása szerint egy forrásával, a párbeszédből az is kiderül, hogy Orbán Anitát a barátjának mondja, állítása szerint most is segít neki szakmai ügyekben, korábban pedig a politikus kampánycsapatában is dolgozott.

Elmondása szerint olyan bizalmas viszonyban van Orbán Anitával, hogy konkrét javaslatokat tehet arra nézve, hogy a Tisza politikusa kiket tartson meg, kiket rúgjon ki, ha külügyminiszter lesz. Ennél még tovább ment az újságíró, arról is szólt, hogy az Orbán Anitával való kapcsolatára tekintettel kormányváltás esetén hozzáférhet majd bizonyos aktákhoz, iratokhoz is:

azt tudom mondani, nyilván itt is túlterjeszkedem azon, amit újságíróként megtehetnék, de ha váltás van, akkor én ezeket meg tudom tudni neked. Megmondom az Anitának, hogy nézzen bele, hogy mi volt ez. De ő már eleve mondta nekem, hogy majd megoldjuk…

Az elhangzottakkal kapcsolatban lapunk megkereste a Tisza Párt sajtóosztályát. Arról érdeklődtünk, hogy Orbán Anita és Panyi Szabolcs valóban annyira bizalmas kapcsolatban állnak-e, hogy szenzitív kormányzati adatokat is megosztana a tiszás politikus az újságíróval, illetve hogy a Tisza Pártnak volt-e arról tudomása, hogy Panyi Szabolcs közvetítésével egy EU tagállam titkosszolgálata lehallgatta és megfigyelte a külügyminisztert. Választ cikkünk megjelenéséig nem kaptunk, ám a Tisza Párt kiadott egy közleményt, amelyben Orbán Anita elismerte, hogy 2010 előtt volt róla szó, hogy Panyi Szabolcs a kampánystábja tagja legyen.

Az elmúlt két évben mindössze kétszer találkoztunk, abból az egyik egy konferencia margóján történt, és természetesen vele se, ahogy más újságírókkal se egyeztetek semmilyen esetleges személyügyi kérdésről

– állítja a Tisza külügyi politikusa.