Így mutat példát Magyar Péter: szabadságstopot hirdetett, majd elment nyaralni a török tengerpartra
Másfél hónappal ezelőtt még sajnálatát fejezte ki Magyar Péter, amiért nem mehetnek szabadságra idén nyáron a kormány tagjai és a minisztériumi dolgozók. A miniszterelnök a szigorú döntést magára nézve mégsem érzi kötelező érvényűnek, hiszen a héten több napot is a török tengerparton tölt.
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