„Bayerné neve nem csengett jól” – dolgozók kongatják a vészharangot a vérellátónál, Hegedűsék nem látnak bajt

Szakmai háttér vagy szakmai felkészültség

Politikai alapon történt a vérellátó főigazgatócseréje, „mivel Bayerné neve többeknek nem csengett jól” – állt a dolgozók levelében. A levélírók arról számoltak be, hogy az új gazdasági vezető „a főigazgató volt titkárnőjének hozzátartozója”, a további igazgatók pedig „véletlenül” a gazdasági vezető régi ismerősei közül kerültek ki, „miközben sem nyílt pályázat, sem átlátható kiválasztási folyamat nem volt”. Erre reagálva minisztérium azt válaszolta, hogy a kinevezések jogszerűen történtek, a szakmai felkészültség és a vezetői alkalmasság alapján.

Azt ugyanakkor a tárca is elismerte, hogy a gazdasági főigazgató-helyettes egyes új vezetőkkel korábban már szakmai kapcsolatban állt, így ismerte a hozzáértésüket.

A tárca szerint az új vezetők felkészültek, összeférhetetlenség nem merült fel, állításuk szerint éppen ellenkezőleg: az új vezetés szembesült személyi összefonódásokkal és pazarló gazdálkodással. Emiatt szervezeti összevonásokat, gazdálkodási felülvizsgálatot indítottak, indokolatlannak ítélt tanácsadói szerződéseket bontottak fel, és a korábbi vezetéshez családi kapcsolatokkal kötődő munkavállalók munkaviszonyát is megszüntették.