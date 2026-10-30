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„Bayerné neve nem csengett jól” – dolgozók kongatják a vészharangot a vérellátónál, Hegedűsék nem látnak bajt

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Átláthatatlan kinevezések, szakemberhiány és a vérellátást veszélyeztető folyamatok tarthatatlansága miatt írtak levelet az Országos Vérellátó Szolgálat dolgozói. Hegedűs Zsolt tárcája visszautasította az Indexhez eljuttatott levél állításait, ellenben a korábbi vezetés gyakorlatát annál jobban hangúlyozták.

Juhász Kristóf István
2026. 10. 30. 10:59
„Bayerné neve nem csengett jól” – dolgozók kongatják a vészharangot a vérellátónál, Hegedűsék nem látnak bajt
Forrás: OVSZ

Szakmai háttér vagy szakmai felkészültség

Politikai alapon történt a vérellátó főigazgatócseréje, „mivel Bayerné neve többeknek nem csengett jól” – állt a dolgozók levelében. A levélírók arról számoltak be, hogy az új gazdasági vezető „a főigazgató volt titkárnőjének hozzátartozója”, a további igazgatók pedig „véletlenül” a gazdasági vezető régi ismerősei közül kerültek ki, „miközben sem nyílt pályázat, sem átlátható kiválasztási folyamat nem volt”. Erre reagálva minisztérium azt válaszolta, hogy a kinevezések jogszerűen történtek, a szakmai felkészültség és a vezetői alkalmasság alapján. 

Azt ugyanakkor a tárca is elismerte, hogy a gazdasági főigazgató-helyettes egyes új vezetőkkel korábban már szakmai kapcsolatban állt, így ismerte a hozzáértésüket.

A tárca szerint az új vezetők felkészültek, összeférhetetlenség nem merült fel, állításuk szerint éppen ellenkezőleg: az új vezetés szembesült személyi összefonódásokkal és pazarló gazdálkodással. Emiatt szervezeti összevonásokat, gazdálkodási felülvizsgálatot indítottak, indokolatlannak ítélt tanácsadói szerződéseket bontottak fel, és a korábbi vezetéshez családi kapcsolatokkal kötődő munkavállalók munkaviszonyát is megszüntették.

Távozó szakemberek, eltérő létszámadatok

A levélírók szerint a műszaki osztály dolgozóinak mintegy hetven százaléka távozott két hónap alatt. Állításuk szerint tapasztalt informatikusok és műszeripari mérnökök mentek el, pótlásukra pedig egyetlen, korábban konditermi recepciósként dolgozó munkatárs érkezett, személyes ismeretség alapján. 

A minisztérium viszont mindkét állítást visszautasította, állításuk szerint a Műszaki és Üzemeltetési Igazgatóságon június 1-jén 29-en dolgoztak, jelenleg 25-en látják el a feladatokat, és „a létszámfeltöltés a szükséges igényeknek megfelelően, ütemezetten történik”. Miközben a levél további felmondásokat vetít előre a gazdasági és logisztikai területen is, a tárca szerint nincs jele tömeges távozási szándéknak. „A meghozott szakmai és személyzeti intézkedésekkel kapcsolatban ez idáig nem érkezett negatív visszajelzés, tömeges elégedetlenségről sincs tudomásunk.”

A vérellátás veszélybe kerüléséről beszélnek a dolgozók, a tárca szerint minden rendben

A dolgozók arra is figyelmeztettek, hogy „műszerek és eszközök nélkül” egyre nehezebb helytállniuk, a műszaki háttér hiánya a vérfeldolgozást és ezen keresztül az egész egészségügyi ellátást veszélyeztetheti. A minisztérium szerint nincs szükség azonnali beavatkozásra. „A vérfeldolgozáshoz szükséges műszaki és informatikai háttér megfelelő, a vérkészítmény-ellátás pedig teljes mértékben zavartalan” – közölték.

A levélírók a véradók számának növelésére és elégedettségük javítására tett intézkedéseket is hiányolják. „Ugyanígy semmit sem tettek a dolgozók megtartására vagy a hiányzó létszám feltöltésére” – fogalmaztak. A tárca válaszában iskolai tájékoztató programokat, egyetemi véradó versenyeket és munkahelyi véradásokat sorolt fel. A dolgozók megbecsülését pedig tájékoztatásuk szerint tanulmányi szerződésekkel, mentorprogrammal és a szakmai konferenciák költségeinek átvállalásával segítik.

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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