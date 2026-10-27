Folytatódik az adok-kapok Karácsony és a kerületi vezetők között

Soproni: Karácsony egymás ellen játszaná ki a kerületeket

A közös állásfoglaláson túl Soproni Tamás terézvárosi polgármester külön Facebook-bejegyzésben is bírálta Karácsony Gergelyt. Értékelése szerint a főpolgármester az október 26-i tanácskozáson olyan javaslatot terjesztett elő, amely nemcsak további pénzeket vont volna el a kerületektől, hanem azok egymással szembeni kijátszását is célozta. „Ezt a polgármesterek közössége határozottan elutasította” – jelentette ki.

Soproni szerint Karácsony és a Tisza-kormány megállapodása csupán arra alkalmas, hogy a Fővárosi Önkormányzat átmenetileg elkerülje a pénzügyi összeomlást, a város hosszú távú fejlődését azonban nem szolgálja.

„Főpolgármester úr javaslata és a kormánnyal való tárgyaláson képviselt álláspontja csupán azt célozza, hogy élje túl az évet a Fővárosi Önkormányzat, de nem arról szól, hogy Budapest és a budapestiek megkapják azt, amit megérdemelnek” – írta.

A terézvárosi polgármester szerint a főváros egyre kevésbé képes ellátni alapvető feladatait, miközben a kerületeknek sincs elegendő pénzük a hiányosságok pótlására. Úgy véli, a város működésének javításához nem a meglévő önkormányzati bevételek újraosztására, hanem új forrásokra lenne szükség.

Soproni azt is hangsúlyozta, hogy a kerületek nem hajlandók követni Karácsonyt a további forráselvonások útján, mert az szerinte a helyi közszolgáltatások romlásához vezetne.

A parkolási bevételekről továbbra sincs megállapodás

Mint lapunk korábban beszámolt róla, a BÖSZ október 26-i ülésén a kerületi polgármesterek és a főváros vezetése között tovább mélyültek az ellentétek. A konfliktus egyik központi kérdése a parkolási rendszer átalakítása, amelynek keretében a kerületek bevételeinek egy része a fővároshoz kerülne.