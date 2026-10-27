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Karácsony Gergely éket vert a kerületi polgármesterek közé, máris az államnál kilincselnek pénzért

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Zárt ajtók mögött zajlott a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének hétfő esti ülése, ahol a parkolás központosítása mellett az önkormányzatok finanszírozása és az állammal szembeni közös fellépés is napirendre került. A vita során még az is felmerült, hogy Karácsony Gergely helyett más vezesse a szövetséget. Végül azonban a kerületi polgármesterek közös állásfoglalást fogadtak el, amely több ponton újabb állami forrásokat követel az önkormányzatoknak, köztük a gépjárműadó bevételének visszaadását.

Gábor Márton
2026. 10. 27. 8:57
Karácsony Gergely éket vert a kerületi polgármesterek közé, máris az államnál kilincselnek pénzért
Fotó: Katona Vanda

Karácsony előreküldte a polgármestereket: a kerületek pénzt kérnek az államtól

A történet különös fordulata, hogy a BÖSZ végül olyan állásfoglalást fogadott el, amely több ponton is az önkormányzatok finanszírozásának javítását kéri, Karácsony viszont maradt a helyén. A dokumentum szerint a 2027-es költségvetésben mind a 24 budapesti önkormányzat (23 kerület és a főváros) forrásainak növekedését szeretnék elérni. A szövetség emellett az önkormányzati autonómia és a szubszidiaritás erősítését, valamint a feladatokhoz igazodó pénzügyi mozgásteret sürget.

A követelések között szerepel a gépjárműadóból származó bevételek visszaadása is.

A BÖSZ álláspontja szerint a gépjárműadóból származó bevételnek ismét a helyi önkormányzatokat kellene illetnie, ráadásul azt útfelújításokra kellene fordítani. Ez lényegében azt jelenti, hogy a kerületi polgármesterek egy újabb, az önkormányzatoknál megjelenő bevételi forrást szeretnének visszaszerezni. 

A gépjárműadót a Fidesz-kormány alatt vonták el az önkormányzatoktól, jelenleg évi 100-110 milliárd forint bevétele van belőle az államnak. 

Egyre több pénz, egyre több feladat?

A BÖSZ közben azt is hangsúlyozta, hogy a kerületeknek vissza kellene kapniuk bizonyos korábban ellátott feladataikat, megfelelő finanszírozás mellett. A dokumentumban kiemelten szerepelnek a védőnői, az építésügyi, valamint a kerületi tulajdonban lévő iskolák fenntartási feladatai. A konstrukció lényege tehát az, hogy a kerületek nagyobb szerepet vállalnának bizonyos közfeladatokban, ehhez azonban az állami és fővárosi források növelését is szükségesnek tartják.

A BÖSZ mindeközben támogatja azt is, hogy a Margit-sziget ismét a XIII. kerület része legyen, továbbá azt, hogy a kormány nyissa meg a budapesti önkormányzatok előtt azt a mintegy 32 milliárd forintos keretet, amelyet az Európai Bizottsággal kötött megállapodás alapján bérlakások felújítására és építésére lehet fordítani.

A hétfő esti ülés egyik politikailag legérdekesebb fejleménye, hogy miközben a kerületi polgármesterek között komoly vita alakult ki Karácsony Gergely szerepéről és a parkolási reformról, a végén mégis sikerült közös álláspontot kialakítaniuk. 

Karácsony Gergely tehát megállapodott az állammal, majd a kerületi polgármesterek egy részét maga mellé állítva megtartotta pozícióját a BÖSZ élén is. A hozzá hű kerületvezetőket pedig az államhoz küldte, kilincseljenek ott forrásokért a kieső bevételeik helyett. A főpolgármesternek kedd reggel még egy kis humor is belefért, amivel az ellene lázadó kerületi polgármestereket cikizte: 

Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester (Fotó: Katona Vanda)

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