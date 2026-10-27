Karácsony Gergely éket vert a kerületi polgármesterek közé, máris az államnál kilincselnek pénzért

Karácsony előreküldte a polgármestereket: a kerületek pénzt kérnek az államtól

A történet különös fordulata, hogy a BÖSZ végül olyan állásfoglalást fogadott el, amely több ponton is az önkormányzatok finanszírozásának javítását kéri, Karácsony viszont maradt a helyén. A dokumentum szerint a 2027-es költségvetésben mind a 24 budapesti önkormányzat (23 kerület és a főváros) forrásainak növekedését szeretnék elérni. A szövetség emellett az önkormányzati autonómia és a szubszidiaritás erősítését, valamint a feladatokhoz igazodó pénzügyi mozgásteret sürget.

A követelések között szerepel a gépjárműadóból származó bevételek visszaadása is.

A BÖSZ álláspontja szerint a gépjárműadóból származó bevételnek ismét a helyi önkormányzatokat kellene illetnie, ráadásul azt útfelújításokra kellene fordítani. Ez lényegében azt jelenti, hogy a kerületi polgármesterek egy újabb, az önkormányzatoknál megjelenő bevételi forrást szeretnének visszaszerezni.

A gépjárműadót a Fidesz-kormány alatt vonták el az önkormányzatoktól, jelenleg évi 100-110 milliárd forint bevétele van belőle az államnak.

Egyre több pénz, egyre több feladat?

A BÖSZ közben azt is hangsúlyozta, hogy a kerületeknek vissza kellene kapniuk bizonyos korábban ellátott feladataikat, megfelelő finanszírozás mellett. A dokumentumban kiemelten szerepelnek a védőnői, az építésügyi, valamint a kerületi tulajdonban lévő iskolák fenntartási feladatai. A konstrukció lényege tehát az, hogy a kerületek nagyobb szerepet vállalnának bizonyos közfeladatokban, ehhez azonban az állami és fővárosi források növelését is szükségesnek tartják.