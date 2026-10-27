Mbappé kínos jelenete és Yamalék beszólása árnyékolta be Harry Kane Aranylabda-győzelmét

Christoph Freund sportigazgató még ennél is tovább ment.

Harry világklasszis, mégis rendkívül szerény ember. Ritkán találkozni hozzá hasonló személyiséggel. Új szintre emelte a középcsatár szerepkörét, és kétségtelenül a futballtörténelem egyik legnagyobb játékosa

– jelentette ki a Bayern hivatalos honlapján.

A klub már azt is bejelentette, hogy a szerdai, Magdeburg elleni kupamérkőzés előtt, majd szombaton, a Borussia Dortmund elleni bajnoki rangadón is külön köszöntik az Aranylabda győztesét.

„Ez egy tündérmese” – Angliában az Aranylabda győztesét ünneplik

Az angol sajtóban Tim Sherwood, a Tottenham korábbi vezetőedzője, aki annak idején megadta Kane-nek a lehetőséget a Premier League-ben, a Sky Sportsnak beszélt egykori játékosáról.

– Ez egy olyan tündérmese, amilyet még nem láttunk. Folyamatosan rekordokat dönt, én pedig néha azon gondolkodom, tényleg ugyanarról a srácról beszélünk-e. Mindig úgy érezte, hogy nincs számára felső határ, újra és újra képes volt továbblépni – mondta Sherwood.

A Liverpool korábbi védője, Jamie Carragher szintén lelkesen fogadta a hírt.

– Elképesztően örülök neki. Micsoda pályafutás, micsoda játékos! Nagyon hosszú idő telt el azóta, hogy angol futballista Aranylabdát nyert – jelentette ki Carragher, majd Kane 2023-as klubváltásáról is határozott véleményt fogalmazott meg.

Szüksége volt erre az átigazolásra. A Tottenham játékosaként Harry Kane soha nem nyerhette volna meg az Aranylabdát.

A csatár korábbi klubja sem feledkezett meg róla: a Tottenham a közösségi médiában gratulált Kane-nek, kiemelve, hogy a klub saját nevelésű játékosa jutott fel a világ tetejére.

Mbappé ülve fogadta Kane kézfogását, Yamal családja dühös

Miközben Kane-t ünnepelték, két legnagyobb riválisának reakciója is komoly figyelmet kapott. A spanyol sajtó különösen Kylian Mbappé kínos gesztusát emelte ki. A második helyen végző francia Real Madrid-támadó ülve fogott kezet Kane-nel, amikor az angol odalépett hozzá a győzelme után.

Mbappé nem állt fel, Kane-nek kellett lehajolnia hozzá. A jelenetet többen hűvös fogadtatásként értelmezték, de legalábbis udvariatlan volt, az biztos.

A harmadik helyen végző Lamine Yamal környezetében ugyanakkor már nyíltan megkérdőjelezték az eredményt. A Barcelona fiatal klasszisa csalódottnak tűnt a győztes kihirdetésekor, nagybátyja, Abdul pedig a spanyol Cadena SER rádiónak nyilatkozva keményen nekiment Kane-nek.

Nagyon szomorú vagyok. Az unokaöcsém a világ legjobb játékosa, ezt mindenki tudja. Ha szereted a futballt, Lamine Yamalt akarod látni, nem Harry Kane-t. Kane egy góllövő, Lamine viszont a legjobb

– jelentette ki a családtag, majd gúnyosan hozzátette, hogy az angol csatár pályafutásából már alig van hátra, ezért most neki adták az Aranylabdát.