Mbappé kínos jelenete és Yamalék beszólása árnyékolta be Harry Kane Aranylabda-győzelmét

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Harry Kane történelmet írt, ám nem mindenki fogadta kitörő örömmel a 2026-os Aranylabda végeredményét. A Bayern München angol csatárát Londonban ünnepelték, miközben a két vesztes közül Kylian Mbappé udvariatlan jelenettel hívta fel magára a figyelmet a díjátadón, Lamine Yamal családjából pedig kemény kritika érte a döntést. Korábbi edzője ugyanakkor tündérmesének nevezte Harry Kane történetét.

Szalay Attila
2026. 10. 27. 7:36
Mbappé kínos jelenete és Yamalék beszólása árnyékolta be Harry Kane Aranylabda-győzelmét
Harry Kane az aranylabdás Fotó: FRANCK FIFE Forrás: AFP

Christoph Freund sportigazgató még ennél is tovább ment.

Harry világklasszis, mégis rendkívül szerény ember. Ritkán találkozni hozzá hasonló személyiséggel. Új szintre emelte a középcsatár szerepkörét, és kétségtelenül a futballtörténelem egyik legnagyobb játékosa

– jelentette ki a Bayern hivatalos honlapján.

A klub már azt is bejelentette, hogy a szerdai, Magdeburg elleni kupamérkőzés előtt, majd szombaton, a Borussia Dortmund elleni bajnoki rangadón is külön köszöntik az Aranylabda győztesét.

„Ez egy tündérmese” – Angliában az Aranylabda győztesét ünneplik

Az angol sajtóban Tim Sherwood, a Tottenham korábbi vezetőedzője, aki annak idején megadta Kane-nek a lehetőséget a Premier League-ben, a Sky Sportsnak beszélt egykori játékosáról.

– Ez egy olyan tündérmese, amilyet még nem láttunk. Folyamatosan rekordokat dönt, én pedig néha azon gondolkodom, tényleg ugyanarról a srácról beszélünk-e. Mindig úgy érezte, hogy nincs számára felső határ, újra és újra képes volt továbblépni – mondta Sherwood.

A Liverpool korábbi védője, Jamie Carragher szintén lelkesen fogadta a hírt.

– Elképesztően örülök neki. Micsoda pályafutás, micsoda játékos! Nagyon hosszú idő telt el azóta, hogy angol futballista Aranylabdát nyert – jelentette ki Carragher, majd Kane 2023-as klubváltásáról is határozott véleményt fogalmazott meg.

Szüksége volt erre az átigazolásra. A Tottenham játékosaként Harry Kane soha nem nyerhette volna meg az Aranylabdát.

A csatár korábbi klubja sem feledkezett meg róla: a Tottenham a közösségi médiában gratulált Kane-nek, kiemelve, hogy a klub saját nevelésű játékosa jutott fel a világ tetejére.

Mbappé ülve fogadta Kane kézfogását, Yamal családja dühös

Miközben Kane-t ünnepelték, két legnagyobb riválisának reakciója is komoly figyelmet kapott. A spanyol sajtó különösen Kylian Mbappé kínos gesztusát emelte ki. A második helyen végző francia Real Madrid-támadó ülve fogott kezet Kane-nel, amikor az angol odalépett hozzá a győzelme után. 

Mbappé nem állt fel, Kane-nek kellett lehajolnia hozzá. A jelenetet többen hűvös fogadtatásként értelmezték, de legalábbis udvariatlan volt, az biztos.

A harmadik helyen végző Lamine Yamal környezetében ugyanakkor már nyíltan megkérdőjelezték az eredményt. A Barcelona fiatal klasszisa csalódottnak tűnt a győztes kihirdetésekor, nagybátyja, Abdul pedig a spanyol Cadena SER rádiónak nyilatkozva keményen nekiment Kane-nek.

Nagyon szomorú vagyok. Az unokaöcsém a világ legjobb játékosa, ezt mindenki tudja. Ha szereted a futballt, Lamine Yamalt akarod látni, nem Harry Kane-t. Kane egy góllövő, Lamine viszont a legjobb

– jelentette ki a családtag, majd gúnyosan hozzátette, hogy az angol csatár pályafutásából már alig van hátra, ezért most neki adták az Aranylabdát.

Joan Laporta, a Barcelona elnöke is csalódottságának adott hangot, hangsúlyozva, hogy szerinte Yamal a tehetsége és az elnyert trófeái alapján megérdemelte volna az elismerést. Kane azonban nem szállt bele a vitába. A díjátadón a riválisait is méltatta, és hangsúlyozta, hogy számára a munka és a folyamatos fejlődés a legfontosabb.

aranylabdaharry kaneLamine YamalAranylabda díjátadóKylian MbappéSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekkádár

Maga Kádár méltatta

Pilhál György avatarja

Nemcsak a hősöket, a hitvány embereket is felszínre hozta az ötvenhatos szabadságháború.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu