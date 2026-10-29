Borítókép: Illusztráció (Fotó: Hatlaczki Balázs)
Elkezdődtek a megszorítások a közmédiában, megszűnik a Nemzeti Sportrádió
November elsejével befejezi működését a Nemzeti Sportrádió, miután a médiaszolgáltató gazdasági okokra hivatkozva kérte a rádió törlését a közszolgálati médiaszolgáltatások jegyzékéből. A budapesti 105,9 MHz-es frekvencia felszabadul.
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