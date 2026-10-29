A kérdések tisztázása azért is indokolt, mert a delegáció tagjainak utazási módja és a választott útvonal egyaránt hatással lehetett a szervezésre és a felmerülő költségekre. A minisztériumok válaszát követően további részleteket közlünk az ügyben.
Rejtélyes kormányzati repülőút Prágába: Budapestről nem indult csütörtökön menetrendszerinti járat a cseh fővárosba
A repülőjárat indulási helyszíne és az utazás megszervezésének körülményei is magyarázatra szorulnak a kormány prágai útjával kapcsolatban. Az értesülések szerint a küldöttség egyes tagjai kisbusszal utaztak, miközben a légi közlekedést választók az Air Dolomiti járatával repültek a cseh fővárosba. A légitársaság az utazás napján Budapestről nem indított járatot, így a repülővel utazóknak Bécsig kellett eljutniuk. Magyar Péter eközben saját bevallása szerint szolgálati autóval ment Prágába.
Borítókép: A Tisza-kormány delegációja (Forrás: Facebook/ Vitézy Dávid)
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