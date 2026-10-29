Kemény szakértői üzenet Magyar Péteréknek: attól nem kerül kevesebbe a beton, ha egy politikus kijelenti, hogy nem lesz több túlárazás

Mit mond a szakértő?

A közbeszerzések túlárazását megszüntetni nagyszerű ötlet. Már csak az a kérdés, hogy az árakat akarjuk csökkenteni, vagy magukat a közbeszerzéseket

– írta a téma kapcsán a közösségi médiában közzétett minapi elemzésében Sebestyén Géza közgazdász. Az egyetemi docens fontos összefüggésekre mutatott rá. Például arra, hogy tavaly Magyarországon összesen 4292 milliárd forint értékben kötöttek közbeszerzési szerződéseket, a kormány által hangoztatott kiadáscsökkentés 1500 milliárdja ennek nagyjából a harmada. Bár a kettő nem ugyanaz, az arányok mégis kellően érzékelhetők.

A közgazdász azzal folytatta: egyelőre nem világos, hogy a kormány mi alapján azonosítaná a túlárazást, mit tart annak. A közbeszerzés ugyanis elvileg versenyeztetés: a vállalatok ajánlatot tesznek, az állam pedig kiválasztja a legkedvezőbbet.

Persze léteznek kartellek, korrupció, manipulált kiírások és indokolatlanul magas árak, ezeket fel kell számolni. Csakhogy attól, hogy egy politikus kijelenti, hogy mostantól nem lesz túlárazás, még nem lesz automatikusan 20-30 százalékkal olcsóbb a beton, az aszfalt vagy a mérnöki munka

– fogalmazott Sebestyén Géza, majd hozzátette: a piaci árakat nem sajtótájékoztatókon határozzák meg.

És a következmények

Az egyetemi docens ezután rátért a lehetséges következményekre. Kifejtette: ha az állam nem építtet meg egy utat, nemcsak a kivitelező veszít megrendelést, hanem az alvállalkozói, a fuvarozók, az építőanyag-gyártók és a mérnökök is. A közberuházások ráadásul újabb beruházásokat indíthatnak el, akár magánpénzből is. Megjegyezte ugyanakkor, hogy nem minden állami fejlesztés hasznos, az értelmetlen projektek leállítása kifejezetten jó döntés lehet.