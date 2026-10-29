Kemény szakértői üzenet Magyar Péteréknek: attól nem kerül kevesebbe a beton, ha egy politikus kijelenti, hogy nem lesz több túlárazás

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Ezerötszáz milliárd forintos kiadáscsökkentést tervez a kormány jövőre, az összeg egy részét az állítólagos állami pazarlások megszüntetéséből teremtenék elő. A lehetséges hatások körül komoly kételyek merülnek fel.

Jakubász Tamás
2026. 10. 29. 19:03
Országgyűlés Parlament Magyar Péter
Magyar Péter a parlamentben is beszélt a túlárazásokról Fotó: Hatlaczki Balázs

Mit mond a szakértő?

A közbeszerzések túlárazását megszüntetni nagyszerű ötlet. Már csak az a kérdés, hogy az árakat akarjuk csökkenteni, vagy magukat a közbeszerzéseket

 – írta a téma kapcsán a közösségi médiában közzétett minapi elemzésében Sebestyén Géza közgazdász. Az egyetemi docens fontos összefüggésekre mutatott rá. Például arra, hogy tavaly Magyarországon összesen 4292 milliárd forint értékben kötöttek közbeszerzési szerződéseket, a kormány által hangoztatott kiadáscsökkentés 1500 milliárdja ennek nagyjából a harmada. Bár a kettő nem ugyanaz, az arányok mégis kellően érzékelhetők.

A közgazdász azzal folytatta: egyelőre nem világos, hogy a kormány mi alapján azonosítaná a túlárazást, mit tart annak. A közbeszerzés ugyanis elvileg versenyeztetés: a vállalatok ajánlatot tesznek, az állam pedig kiválasztja a legkedvezőbbet.

Persze léteznek kartellek, korrupció, manipulált kiírások és indokolatlanul magas árak, ezeket fel kell számolni. Csakhogy attól, hogy egy politikus kijelenti, hogy mostantól nem lesz túlárazás, még nem lesz automatikusan 20-30 százalékkal olcsóbb a beton, az aszfalt vagy a mérnöki munka

– fogalmazott Sebestyén Géza, majd hozzátette: a piaci árakat nem sajtótájékoztatókon határozzák meg.

És a következmények

Az egyetemi docens ezután rátért a lehetséges következményekre. Kifejtette: ha az állam nem építtet meg egy utat, nemcsak a kivitelező veszít megrendelést, hanem az alvállalkozói, a fuvarozók, az építőanyag-gyártók és a mérnökök is. A közberuházások ráadásul újabb beruházásokat indíthatnak el, akár magánpénzből is. Megjegyezte ugyanakkor, hogy nem minden állami fejlesztés hasznos, az értelmetlen projektek leállítása kifejezetten jó döntés lehet.

Végezetül arra tért ki, milyen hasznot hajthat az a pénz, amit az állam fejlesztések leállításával spórol meg. Ha ebből adócsökkentésekre és béremelésekre áldoznak, az jó, hiszen ezek révén élénkülhet a gazdaság. Csakhogy egy jól megválasztott közberuházás és egy adócsökkentés gazdasági hatása nem feltétlenül azonos, különösen hosszabb távon nem.

Ha pedig az egyik zsebünkből kivesszük a pénzt, és áttesszük a másikba, azt még nem illene automatikusan hatékonysági forradalomnak nevezni

– jegyezte meg.

Magyar Péter vesszőparipája

A túlárazások megszüntetése a kormányfő egyik leggyakrabban emlegetett állítása, ígérete, szinte nem tart Magyar Péter úgy beszédet vagy ad interjút, hogy a kérdéskört ne hozná szóba. Jól mutatja et, hogy a kormányfő a költségvetést bemutató múlt heti kétórás parlamenti beszédében is a túlárazott közbeszerzések és más pazarlások megszüntetését nevezte meg a tiszás választási ígéretek megvalósításának fedezeteként.

Borítókép: Magyar Péter október 19-én a parlamentben ismertette a költségvetés főbb intézkedéseit

közbeszerzésSebestyén GézatúlárazásSzóljon hozzá!

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